Limbecker Platz in Essen kündigt verkaufsoffenen Sonntag an – doch es hagelt Kritik

Na, diese Reaktion hat sich das Management vom Limbecker Platz in Essen bestimmt nicht gewünscht! Das Shopping-Center gehört zu den beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet, lockt täglich Hunderte Kunden an. Jetzt will man einen richtig dicken Pluspunkt eintüten, kündigt einen kleinen Paukenschlag an. Doch der Schuss ging dann doch eher nach hinten los!

Auf Facebook kündigt der Limbecker Platz in Essen nämlich an, am 12. Mai, also an Muttertag, einen verkaufsoffenen Sonntag abzuhalten. Der „Limbi“ ist dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Komm vorbei und freue dich auf einen zusätzlichen Shoppingtag“, schreibt das Social-Media-Team. Doch, Pustekuchen! Es hagelt Kritik!

Limbecker Platz in Essen kündigt verkaufsoffenen Sonntag an

Eigentlich sind verkaufsoffene Sonntage recht beliebt, kann man doch noch mal an einem sonst geschlossenen Tag einkaufen, shoppen oder einfach nur flanieren gehen. Gerade, wenn das Mai-Wetter wie aktuell eher frühsommerlich denn schmuddelig-kalt ist und die Leute nach draußen lockt. Dachten sich wohl auch die Verantwortlichen vom Limbecker Platz, zumal an diesem Sonntag auch noch Muttertag ansteht. Ein schneller Gang für Blumen oder Pralinen, gar ein kleines Geschenkchen? Möglich!

Doch auf Facebook regt sich Widerstand. Der Grund: eben, WEIL Muttertag ist! Schließlich müssen ja auch die vielen Mitarbeiterinnen und Verkäuferinnen, die selbst den Muttertag zelebrieren wollen, dann malochen. Kann das im Sinne der Verantwortlichen sein? Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Was von Muttertag haben die Verkäuferinnen, die arbeiten müssen? Für sie zählt der Muttertag nicht, oder?“

„Traurig, dass nicht an die Mütter gedacht wird, die da dann den ganzen Tag arbeiten müssen und keinen Muttertag haben. Oder an die Mütter, die auf ihre Kinder warten, die aber noch arbeiten müssen und nicht kommen können.“

„Schade für die Mütter, die arbeiten müssen. Vielleicht hätte man für einen zusätzlichen Shoppingtag (wenn er denn unbedingt sein muss) einen besseren Tag auswählen können.“

Diese Kritik lässt sich der Shopping-Tempel aber nicht gefallen. Zumindest nicht kommentarlos stehen. Das Social-Media-Team nimmt Stellung zu den Vorwürfen, antwortet: „Die Termine für verkaufsoffene Sonntage sind von der Stadt Essen vorgegeben. Ein verkaufsoffener Sonntag muss gemäß Ladenöffnungsgesetz an Veranstaltungen oder Feste geknüpft sein – und dieses Wochenende findet ‚Essen Original‘ statt.“

Und weiter: „Wir als Center können leider die Termine für verkaufsoffene Sonntage nicht selbst festlegen!“ Bleibt zu hoffen, dass die Mütter (und natürlich alle anderen, die anpacken müssen), ordentlich entlohnt werden…