„Wetten, dass..?“-Star gesteht: „Dachte, mein Leben sei vorbei“

Ihr breites Grinsen ist geradezu ansteckend. Nicht ohne Grund wurde Michelle Hunziker 2021 für das große „Wetten, dass..?“-Comeback angefragt. Egal, wo die Schweizerin auftritt, versprüht sie gute Laune.

Nur die wenigsten Menschen wissen jedoch, was sich hinter der vermeintlich glücklichen Fassade der „Wetten, dass..?“-Moderatorin versteckt. Denn: Michelle Hunziker war nicht immer zum Lachen zu Mute.

„Wetten, dass..?“-Moderatorin verlor ihren Vater, als sie erst 24 Jahre alt war

Bevor Michelle Hunziker an der Seite von Thomas Gottschalk die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ moderieren durfte, stand sie bereits für italienische Comedy-Sendungen wie „Striscia la notizia“ und „Paperissima Sprint“ vor der Kamera.

Kurz nach ihrem Durchbruch im italienischen Fernsehen traf Michelle ein tragischer Schicksalsschlag. Ihr Vater, ein Schweizer Kunstmaler, starb an einem Herzinfarkt, als sie gerade erst 24 Jahre alt war.

„Wetten, dass..?“-Moderatorin Michelle Hunziker (r.) spricht über den wohl schrecklichsten Moment in ihrem Leben. Foto: IMAGO / Future Image

„Er war Alkoholiker, und wie Sie sich vorstellen können, sind wir mit ihm durch schwere Zeiten gegangen“, verriet sie im Interview mit „Iconist“. Der Tod ihres Vaters habe sie damals völlig aus der Bahn geworfen.

Das waren die „Wetten, dass..?“-Moderatoren:

Frank Elstner (1981 – 1987)

Thomas Gottschalk (1987 – 1992, 1994 – 2011, seit 2021)

Wolfgang Lippert (1992 – 1993)

Michelle Hunziker (2009 – 2011, 2013, 2021)

Markus Lanz (2012 – 2014)

Cindy aus Marzahn (2012 – 2013)

„Wetten, dass..?“-Star Michelle Hunziker gesteht: „Ich fühlte mich ohnmächtig“

„Plötzlich war er nicht mehr da – einfach so. Ich fühlte mich ohnmächtig, so ratlos, so einsam, dass ich dachte, mein Leben sei jetzt auch vorbei“, erinnerte sich Michelle Hunziker an den Tag, an dem sich ihr Leben für immer verändern sollte.

Ihr wunderbares Lachen hat die sympathische Blondine dennoch nicht verloren. „Der Papa wird sich darüber freuen“, so Michelle im Interview.

Michelle Hunziker ist Teil der dritten Staffel von „LOL: Last One Laughing“. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Ab dem 14. April 2022 wird Michelle in der dritten Staffel der Amazon-Prime-Produktion „LOL: Last One Laughing“ zu sehen sein. Dort muss sie sich ihr herzliches Lachen jedoch so lange wie möglich verkneifen, um nicht aus der Show zu fliegen.

