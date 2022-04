ZDF-Star Thomas Gottschalk: Deutliche Worte zu Boris Becker – sein Mitleid „hält sich in Grenzen“

Jetzt meldet er sich zu Wort: ZDF–Star Thomas Gottschalk findet eindeutige und klare Worte was den Insolvenz–Prozess von Boris Becker angeht. Dieser muss sich nämlich gerade in London vor Gericht verantworten.

Die Anklage gegen Boris Becker geht seit Tagen durch die Medien. Vergangenen Freitag wurde der ehemalige Tennisprofi jetzt in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Was das für ihn heißt, erfahren wir erst in drei Wochen, wenn am 29. April bekannt gegeben wird, welche Strafe Boris Becker bekommen wird. Jetzt äußert sich ZDF–Star Thomas Gottschalk zu den Vorwürfen.

ZDF–Star Thomas Gottschalk hat wenig Mitleid

In einem Interview mit der „Bild“ erzählt Thomas Gottschalk jetzt, was er von den Vorwürfen gegen Boris Becker hält. So viel sei gesagt: Der ZDF–Moderator hat eine klare Meinung.

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Johannes Gottschalk ist ein deutscher Entertainer, Schauspieler und Radio- und Fernsehmoderator

Er wurde besonders als Moderator der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ ab 1987 bekannt

Thomas Gottschalk ist 71 Jahre alt

ZDF–Moderator Thomas Gottschalk scheint auf der Seite von Boris Becker zu sein

„Boris hat keine verarmten Omas abgezockt. Sondern im schlimmsten Fall sind ein paar reiche Geldgeber etwas ärmer geworden, die sich mit dem Ruhm des Tennisidols schmücken wollten und das war offensichtlich eine Fehlinvestition. Mein Mitleid mit denen hält sich in Grenzen“, sagt Thomas Gottschalk gegenüber der „Bild“.

Weiter sagt er auch, dass Boris zwar viele Fehler gemacht hat, aber die Leute ihn trotzdem für seine damaligen Leistungen im Tennis gefeiert haben. „Das Publikum hat zuerst seine Erfolge beklatscht und berauscht sich jetzt an seinem Niedergang“, sagt er weiter.

In diesem Video erfährst du alles rund um den Insolvenz–Prozess von Boris Becker.