„Wer wird Millionär?“: Nach dem Weihnachts-Special kursiert die Nachricht

Während zahlreiche Sender an den Weihnachtstagen auf echte Filmklassiker gesetzt haben, ging RTL mit einer Sonderausgabe von „Wer wird Millionär?“ in das Quoten-Rennen. Günther Jauch stellte am Donnerstagabend (26. Dezember) dabei wieder einmal das Wissen seiner Kandidaten auf die Probe. Doch konnte man sich damit bei der Konkurrenz durchsetzen? Ein Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort.

„Wer wird Millionär?“: RTL erreicht die Nachricht

Es war kein einfacher Abend für Günther Jauch und seine kultige Quizshow. Schließlich fuhren alle Sender schwere Geschütze auf, um die Zuschauer zu überzeugen. Die ARD setzte mal wieder auf einen „Tatort“, während im ZDF das „Traumschiff“ über die Bildschirme schipperte.

+++ Günther Jauch offen: „Das habe ich mir 25 Jahre bei ‚Wer wird Millionär?‘ gewünscht“ +++

So kam es, dass es für „Wer wird Millionär?“ an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag nur für Platz drei in der Primetime gereicht hat. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren aber immer noch 2,82 Millionen Zuschauer beim Weihnachts-Special dabei. Doch der Abend gehörte wie so oft den öffentlich-rechtlichen Sendern.

„Wer wird Millionär“ hinter ZDF und ARD

Spitzenreiter zur besten Sendezeit war an diesem Donnerstagabend die ARD mit dem „Tatort“ aus Dortmund. Insgesamt sahen 5,20 Millionen Menschen zu und bescherten dem Sender somit einen unschlagbaren Marktanteil von 20,9 Prozent. Das ZDF war dem Krimi dabei aber ganz dicht auf den Fersen.

+++ „Wer wird Millionär“: Regie muss erneut einschreiten – Günther Jauch entsetzt: „Was ist denn los?“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bei „Das Traumschiff“ saßen nämlich 4,78 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, was einem Marktanteil 19,2 Prozent entspricht. Besonders überraschend: Beim jungen Publikum lag die Serie mit Florian Silbereisen vor dem Kult-Krimi.