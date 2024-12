Günther Jauch offen: „Das habe ich mir 25 Jahre bei ‚Wer wird Millionär?‘ gewünscht“

Ein unvergesslicher Abend bei „Wer wird Millionär?“! Einzelhandelskaufmann Marcel Richter (40) aus Leipzig sorgte am Mittwochabend (25. Dezember) für eine Überraschung, die selbst den abgeklärten Günther Jauch aus der Fassung brachte. Obwohl Marcel bei der 16.000-Euro-Frage ins Straucheln geriet und mit nur 500 Euro nach Hause ging, war er der Star des Abends.

Statt Trübsal zu blasen, hatte Marcel ein Ass im Ärmel: Das legendäre WWM-Logo verewigt auf seinem Allerwertesten! Wir TV-Legende Günther Jauch (68) darauf reagierte?

Günther Jauch: Ein Fan bringt Moderator zum Staunen

Jauch schien begeistert: „Das habe ich mir 25 Jahre bei ‚Wer wird Millionär?‘ gewünscht!“ Ein Moment, den keiner so schnell vergessen wird. Doch Marcel sorgte nicht nur für Lacher, sondern bewies auch Herz. Als Joker für eine Mitkandidatin stand er bereit und erntete dafür nicht nur Anerkennung, sondern auch eine großzügige Geste von Günther Jauch selbst.

Der Showmaster verkündete spontan: „Ich ordne hiermit an – und schlimmstenfalls zahl‘ ich’s selbst – noch mal 500 Euro als kleinen Trostpreis!“ Ein Weihnachtswunder im Studio! Für einige Zuschauer mag es ein Vermögen sein, für den Moderator vielleicht nur „Peanuts“. Medienberichten zufolge kassiert der charmante Quiz-Master pro Folge von „Wer wird Millionär“ rund 125.000 Euro. Damit gehört Jauch zu den Top-Verdienern im deutschen Fernsehen.

