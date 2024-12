Panne bei „Wer wird Millionär?“: Plötzlich laufen SIE ins Studio

Eine TV-Show ist zumeist perfekt durchgeplant. Nur selten fallen kleinere Pannen auf, und wenn, dann meist in Liveshows. Dass die Zuschauer in einer aufgezeichneten Show wie der RTL-Ratesendung „Wer wird Millionär?“ eine Panne miterleben, ist daher also eher selten.

Genau das jedoch dürften die Zuschauerinnen und Zuschauer, die am ersten Weihnachtstag das „Wer wird Millionär?“-Weihnachtsspecial einschalten, aber nun mitbekommen.

Lange saß der erste Kandidat des Abends, Dr. Fabian Krauss, noch nicht auf dem legendären „Wer wird Millionär?“-Ratestuhl, gerade einmal bis zur 500-Euro-Frage hatten es Moderator Günther Jauch und sein Gast gebracht, da hörten nicht nur die Besucher im Studio, sondern auch die TV-Zuschauer ein lautes Brummen.

Panne beim „Wer wird Millionär?“-Weihnachtsspecial

Verwirrt blickten sich Jauch und sein Kandidat an, „was will uns dieser Defekt sagen?“, fragte der RTL-Moderator gar. „Irgendwas hängt, irgendwas klemmt“, mutmaßte Jauch, während sein Kandidat gar eine „Überraschung“ befürchtete.

Man versuche es zu ignorieren, erklärte Jauch daraufhin, bat aber auch um ein Zeichen, sollte sich der Scheinwerfer, von dem das Geräusch wohl auszugehen schien, gen seines Kopfes bewegen sollte.

Doch irgendwann war das Summen nicht mehr zu ignorieren. Und so bekam Jauch irgendwann die Information, dass es sich bei dem brummenden Gerät um eine Lampe handele, die nun abgeschaltet werden solle. „Was bedeutet das? Das Geräusch ist weg, aber man sieht uns nicht mehr“, wollte er daraufhin von der Regie wissen. Weder noch. So sah man Jauch und seinen Kandidaten zwar noch, das Summen war aber immer noch da.

Und so kamen irgendwann mehrere Mitarbeiter mit einer Leiter ins Studio, reparierten das Problem. Sorgten dafür, dass endlich wieder Ruhe im Studio einkehrte. Und so konnte Fabian Krauss seine Runde zu Ende spielen, ging schlussendlich mit 32.000 Euro nach Hause.