Bushido-Auftritt sorgt für Zoff: „Einfach nur überheblich“

Rund 2,96 Millionen Zuschauer entschieden sich am Donnerstagabend (21. November) dazu, das Promi-Special von „Wer wird Millionär?“ zu verfolgen. Zu Gast in der Sendung war neben Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz und Ingo Zamperoni auch Rapper Bushido.

Sein Auftritt in der Sendung von Günther Jauch sorgte für den meisten Diskussionsstoff an diesem Abend. Während einige Zuschauer von „Wer wird Millionär?“ ihn feiern, üben andere deutlich Kritik an Bushidos Einsatz aus.

Bushido verzockt sich bei „Wer wird Millionär?“

Es war ein spannender Abend beim Promi-Special von „Wer wird Millionär?“. Die vier prominenten Kandidaten zockten dabei für den guten Zweck. Bei Bushido ging das aber ausgerechnet bei der 500.000 Euro-Frage ordentlich in die Hose. Der Rapper wählte nämlich die falsche Antwort und fiel dabei auf 500 Euro zurück.

Glücklicherweise hat der 46-Jährige kurz vorher ein Versprechen gegeben: „Falls ich auf 500 Euro runterfalle, würde ich mit meinem eigenen Geld aufstocken.“ Trotz dieser Großzügigkeit kam der Auftritt nicht bei allen Zuschauern sonderlich gut an. In den sozialen Netzwerken wird auch ein Tag nach der Ausstrahlung noch ordentlich diskutiert.

Bushido spaltet das RTL-Publikum

Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare zum Auftritt von Bushido bei „Wer wird Millionär?“. Einige Zuschauer konnten dem Ganzen nämlich nicht viel abgewinnen:

„Einfach nur überheblich.“

„Große Klappe, meinen er ist allwissend und egoistischen Verhalten.“

„Sein Theater da war schon unerträglich.“

„Schade, dass er zu viel wollte und alles verzockt hat.“

Andere feierten die Art und Weise, wie Bushido sich in der Sendung gegeben hat. „Er war super und das Geld ist ja nicht verloren. Er macht es aus eigener Tasche. Das war Nervenkitzeln und ich kann ihn verstehen!“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise. Ein weiterer kommentiert: „Fand den Auftritt authentisch und sehr sympathisch. Und ein helles Köpfchen hat er auch.“