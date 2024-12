„Wer wird Millionär“: Regie muss erneut einschreiten – Günther Jauch entsetzt: „Was ist denn los?“

Der zweite Weihnachtsfeiertag sollte für die Zuschauer von „Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special“ ein Fest der Freude werden. Doch was sie bekamen, war ein Durcheinander sondergleichen! Die Sendung verwandelte sich WIEDER in ein technisches Fiasko.

Bereits am Mittwoch (25. Dezember) begann das Drama. Mitten in der Sendung sorgte eine defekte Studiolampe für Krach und Verwirrung. Günther Jauch, der sonst nichts aus der Ruhe bringt, kommentierte das Chaos mit einem Augenzwinkern: „Was will uns dieser Defekt sagen?“ Doch als die Lampe endgültig ausfiel, war das Brummen immer noch da und die Verwirrung perfekt. Aber das war nur der Anfang!

Chaos bei „Wer wird Millionär“

Am Donnerstagabend (26. Dezember) geht es direkt weiter mit den Pannen. Während Jauch die Auswahlfrage vorliest, läuft plötzlich gar nichts mehr nach Plan. Die Technik versagt, die Antworten kommen zeitverzögert – und der Name des schnellsten Kandidaten bleibt ein Geheimnis. „Dankeschön, ein Totalausfall. Leute, was ist denn da oben los?“ wundert sich der erfahrene Moderator.

+++ Auch spannend: Panne bei „Wer wird Millionär?“: Plötzlich laufen SIE ins Studio +++

Die Regie klärt das Chaos schnell auf: Eine ausgeschiedene Kandidatin hatte erneut mitgespielt, was das System völlig durcheinanderbrachte. Mit einem entsetzen Blick schaut Jauch zu der besagten Kandidatin rüber. „Deswegen ist alles ein bisschen durcheinander […] und die da oben haben es wahrscheinlich erstmal nicht gerafft“, tönt der Moderator. Der Blick der Kandidatin spricht Bände – peinlich berührt, aber auch schmunzelnd nimmt sie die Panne auf die leichte Schulter.

Mit einer neuen Auswahlfrage wird dann entschieden, wer tatsächlich vor Jauch Platz nehmen darf. Die Zuschauer können sich also zurücklehnen und auf das nächste Highlight warten. Bei „Wer wird Millionär?“ weiß man eben nie, was als Nächstes passiert!

Die Weihnachtsspecial läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr bei RTL.