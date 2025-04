Frage-Drama bei „Wer wird Millionär“: Filmfans hätten es sofort gewusst

Manchmal muss man einfach auch mal auf sein Bauchgefühl vertrauen. Ein Ratschlag, den man schon etliche Male gehört, in Extremsituationen dann aber auch gerne mal wieder vergessen hat. Andy Sischka aus Bielefeld wird diesen Rat nun wohl nie mehr vergessen. Hatte es der Ostwestfale bei „Wer wird Millionär?“ doch bis zur 125.000-Euro-Frage gebracht.

Und dort wurde vor allem sein Film-Wissen auf die Probe gestellt. Denn Günther Jauch wollte wissen, in welchem Film der Unfalltod von Lady Di zu einem einschneidenden Moment im Leben der Hauptfigur geführt habe. Gar keine so einfache „Wer wird Millionär?“-Frage.

Filmfrage wird bei „Wer wird Millionär?“ zum Verhängnis

Zum Glück jedoch gab es auch dieses Mal wieder vier Antwortmöglichkeiten. Bei diesen handelte es sich um „Lost in Translation“, „Good Will Hunting“, „Die fabelhafte Welt der Amelie“ und „Lola rennt“.

Echte Filmfans dürften wohl jetzt bereits die Antwort wissen. Und auch Andy Sischka war schnell auf der richtigen Fährte: „Das ist genau die Situation, vor der ich mich gefürchtet habe, weil das ist weder eine Frage, wo ich die Antwort weiß, aber eine Frage, wo ich die Antwort vermute.“

So konnte er sich erinnern, dass Lady Di in einer Szene in „Die fabelhafte Welt der Amelie“ thematisiert würde. Doch reichte diese Szene, um zu einem einschneidenden Moment im Leben der Hauptdarstellerin zu werden?

„Ich kann mich an gar nichts erinnern“

Günther Jauch jedenfalls wirkte ratlos. „Ich kann mich an gar nichts erinnern, weil ich tatsächlich keinen der Filme gesehen habe“, so der RTL-Starmoderator. Doch wie mutig war Sischka? Und vor allem: wie sicher? Nicht genug. Er beendete die Raterei, ging mit 64.000 Euro nach Hause. Und dem Wissen, dass es nur etwas mehr Mut gebraucht hätte, um die Summe fast zu verdoppeln. Denn Amelie wäre richtig gewesen.

Die Szene: Im Fernsehen wird der Tod von Di vermeldet. Aufgrund dessen erschrickt Amelie, lässt versehentlich eine Glaskugel im Bad fallen. Diese wiederum lockerte eine Badezimmerfliese, hinter der sich eine kleine Schachtel befand. Amelie fasste den Entschluss, sie dem Eigentümer zurückzubringen und anderen Menschen fortan Freude zu schenken.