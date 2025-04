Ehemaliger „GZSZ“-Star packt aus – „Komische Spannung“

Yvonne Catterfeld (45) und Jeanette Biedermann (45) sind bekannte Namen aus der RTL-Soap „GZSZ“. Doch was viele nicht wussten: Am Set herrschte eine frostige Stimmung zwischen den beiden. Jetzt packt Catterfeld aus!

In einem Interview mit „Absolut Radio“ spricht Yvonne Catterfeld über ihre Zeit in der beliebten Daily-Soap. „Wir haben immer mal gequatscht, aber da ist keine Freundschaft draus entstanden und ich glaube, es wurde von außen auch viel gemacht. Das hat irgendwas ausgelöst, dass wir so verhalten waren“, so die Sängerin.

Ehemalige „GZSZ“-Stars keine Freunde?

Es gab seltene Gespräche, doch eine echte Freundschaft ist nie entstanden. Der Grund? Eine „komische Spannung“ zwischen den beiden. Als Catterfeld zur Serie stieß, war Jeanette bereits ein Superstar. „Ich glaube, in dem Moment, als ich dort hinkam, hat sich etwas bei ‚GZSZ‘ verändert. Jeany war so der Superstar, dann kam ich plötzlich und ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Konkurrenz war, aber es gab irgendeine komische Spannung zwischen ihr und mir“, verrät Catterfeld.

++ Auch spannend: Endgültiges Ende für „GZSZ“-Format – Fans müssen ganz stark sein ++

Sie hatte oft das Gefühl, dass Biedermann sie nicht mochte. „Es ist ja auch manchmal nur ein Gefühl. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, dass ich dachte: ‚Vielleicht mag die mich nicht.‘ Und dann höre ich: ‚Ich hatte einen totalen Fan-Moment und deswegen war ich so schüchtern und habe immer weggeguckt.‘ Das ist ja auch eine Interpretationssache“, erzählt die 45-Jährige.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Doch es gibt ein Happy End! Heute sind Catterfeld und Biedermann privat gut befreundet. Und auch in Sachen Liebe läuft es bei Biedermann besser. Nach ihrer Trennung soll sie wieder vergeben sein.

RTL zeigt neue Folgen von „GZSZ“ immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr.