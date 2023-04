„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch lässt Zuschauer im Studio voll auflaufen – „Er kapiert gar nichts!“

Normalerweise sind es die Kandidaten selbst, die von „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch zurechtgewiesen werden, wenn sie sich undeutlich ausdrücken, zu viel Zeit vergeuden oder vom richtigen Weg abkommen. Beim Oster-Special muss der RTL-Quizmaster hingegen einen Mann im Zuschauerraum anraunzen.

Als Begleitperson soll Wolfgang seinem Kumpel Luca auf die Sprünge helfen. Da es jedoch um 32.000 Euro geht und er nicht am Ende der Schuldige sein möchte, druckst Wolfgang nur herum – bis ihn der „Wer wird Millionär?“-Moderator vor der Kamera auflaufen lässt.

Begleitperson lässt „Wer wird Millionär?“-Star Jauch an die Decke gehen

Auf „Wer wird Millionär?“-Kandidat Luca lastet enormer Druck. Die 32.000-Euro-Frage könnte ihn einen großen Schritt näher zur Million bringen oder alles verlieren lassen. Wie praktisch, dass er folgende Frage in Zusammenarbeit mit seiner Begleitperson Wolfgang lösen darf: „Welche Zahl befindet sich im bei uns üblichen Lottokästchen, bei dem man 6 aus 49 ankreuzen muss, genau in der Mitte?

A: 24

B: 25

C: 26

D: 27″

Bei Luca ist ein großes Fragezeichen auf der Stirn zu erkennen, doch wie sieht es bei Wolfgang aus? Immerhin ist sein Vater leidenschaftlicher Lotto-Spieler , wie er betont. „Ich vermute mal, dass es sieben Reihen gibt. Ich zähle es gerade mal nach: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49“, versucht er seinem Kumpel zu helfen. Doch dieser ist nur noch verwirrter, da genau diese Zahlen nicht in den Antwortmöglichkeiten auftauchen. Statt Luca eine genaue Antwort zu nennen, belässt er es bei diesem Hinweis. „Sie sollen mithelfen“, rügt Günther Jauch Wolfgang deshalb.

Doch selbst nach dem Einwand des „Wer wird Millionär?“-Moderators gibt Wolfgang den lehrenden Vater, der sein Kind selbst auf die Antwort kommen lassen möchte. „Sie sind grausam! Er kapiert gar nichts und Sie wissen es doch genau!“, ruft Jauch schließlich dazwischen.

„Wer wird Millionär?“-Zusatzjoker erlöst Luca und Günther Jauch

In ihrer Freundschaft sei es wohl schon oft so gewesen, dass Luca die Dinger besser wisse. „Ich bin immer der, der eine supertolle Idee hat, die nicht funktioniert und Luca korrigiert die dann mit einer richtig tollen Antwort“, erklärt Wolfgang. Aus diesem Grund soll der „Wer wird Millionär?“-Kandidat lieber selbst entscheiden und nicht die Verantwortung auf seinen Freund abschieben.

Weitere News:

Zu Lucas Glück hilft ihm kurz darauf ein fremder Zuschauer im „Wer wird Millionär?“-Studio und liefert eine deutlich nachvollziehbarere Lösung als sein Buddy Wolfgang: „In der Box sind die Zahlen 1 bis 49, demnach sind 49 Zahlen da drin. Wir suchen die Zahl in der Mitte, in dem Fall die 25. Das heißt, da sind noch 24 Zahlen darüber und 24 Zahlen darunter. 24 + 24 macht 48, 49 Zahlen sind es insgesamt, in der Mitte ist also die 25.“ Luca loggt daher Antwort B ein und sichert sich 32.000 Euro. Günther Jauch kann aufatmen.