„Wer wird Millionär?“: Kandidat packt über Begegnung mit Lena Meyer-Landrut aus – bei einem Polizei-Einsatz!

Günther Jauch ist dafür bekannt, seinen Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ das ein oder andere pikante Detail zu entlocken. Bei Philip Hohenberger musste der Quizmaster am Mittwochabend (3. Januar) auf RTL nicht mal nachhelfen, der plauderte plötzlich von ganz alleine los.

Und zwar verriet der „Wer wird Millionär?“-Kandidat, dass er bei einem Polizei-Einsatz mal einem Promi sogar begegnet ist. Dabei habe es sich um keine Geringere als die letzte deutsche ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut gehandelt.

„Wer wird Millionär?“: DIESE Frage weckt Erinnerungen

Wenn Philip Hohenberger nicht gerade auf dem heißen Stuhl von „Wer wird Millionär?“ sitzt und um jede Menge Geld spielt, dann ist er auf Verbrecherjagd. Denn der 31-Jährige ist Polizist. Bei der 64.000-Euro-Frage kommen bei ihm Erinnerungen an einen Einsatz wieder hoch. Doch eins nach dem anderen.

Günther Jauch will von dem Beamten wissen, welcher Künstler bisher mit seiner Debüt-Single seinen bis dato einzigen Nr.-1-Hit in den deutschen Charts feiern konnte. Zur Auswahl stehen vier bekannte Sängerinnen: Lena Meyer-Landrut, Sarah Connor, Helene Fischer oder Blümchen.

Sarah Connor und Helene Fischer kann Philip Hohenberger recht schnell ausschließen, zur Sicherheit greift er nochmal auf den 50/50-Joker zurück. Nachdem er die Wahl zwischen Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor hat, steht die Entscheidung. Und tatsächlich ist die ESC-Siegerin die richtige Antwort.

SO war die Begegnung mit Lena Meyer-Landrut

Nachdem die Anspannung von ihm abfällt, verrät der 31-Jährige auf einmal: „Ist auch sehr nett die Frau Lena Meyer-Landrut.“ Neugierig fragt Jauch direkt: „Kennen Sie sich?“ Und die Antwort überrascht nicht nur den Quizmaster. „Ich habe sie mal bei einem Polizei-Einsatz getroffen“, erklärt der Beamte und fügt sofort hinzu: „Nichts schlimmes. Ich darf natürlich auch nicht viel dazu sagen, warum es zu dem Einsatz kam. Ich habe sie damals getroffen und sie war auf jeden Fall sehr freundlich.“

Über die größten Erfolge in der Karriere der Sängerin scheinen die beiden jedenfalls nicht gesprochen zu haben. Sonst hätte sich Hohenberger den Joker bei dieser Frage zumindest sparen können. Am Ende schafft er es bis zur 125.000-Euro-Hürde und ist somit beim großen Finale dabei. Denn zu Jahresbeginn gibt es eine Besonderheit bei „Wer wird Millionär?“. Wer sich 16.000 Euro sichern kann, hat am Ende der Woche noch die Chance auf gleich drei Millionen Euro.