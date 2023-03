„Wer wird Millionär?“-Kandidatin rechnet mit RTL ab – „Kotze hochgekommen“

Mit knapp 550.000 Abonnenten gehört Alicia Joester, den meisten besser bekannt als Alicia Joe, zu den erfolgreichsten Youtuberinnen in Deutschland. Ihre Videos haben teils über eine Million Aufrufe, die Reichweite der jungen Frau, die auch schon auf dem „Wer wird Millionär?“-Ratestuhl von Günther Jauch saß, ist also groß. Umso überraschender ist nun das Video, das Alicia am Sonntag (19. März) auf ihrem Youtube-Kanal hochlud.

Unter dem Titel „Mir reicht’s, ich ziehe Konsequenzen“ rechnete die Youtuberin gandenlos mit RTL ab. Dem Sender, dem sie einst noch viel Arbeits- und damit auch Lebenszeit gewidmet hatte. Sie habe in den vergangenen Tagen achtzig Videos von ihrem Kanal entfernt, berichtet die „Wer wird Millionär“-Kandidatin von einst in ihrem neuen Video.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin rechnet mit RTL ab

„Alle Videos, die ich gelöscht habe, enthielten Content der RTL-Group. Also entweder RTL Plus, RTL oder von der Schwesterfirma RTL Zwei“, so Alicia Joe. Sie habe lange Zeit RTL-Inhalte wie beispielsweise Szenen aus „Der Bachelor“ auf ihrem Kanal kommentiert. Viele hätten ihre Videos für Unterhaltung gehalten, für sie sei das aber auch schon immer „scharfe Kritik“ an den Formaten gewesen, so die Youtuberin.

Von RTL habe sie dazu meist positive Reaktionen erhalten, so Joester weiter. Doch damit sei nun Schluss. „Ich möchte nicht mehr mit dem Namen RTL, sei es RTL Plus, RTL oder RTL Zwei oder eben einfach der RTL Group, positiv in Verbindung gebracht werden. Und ich will die Formate, die sie produzieren, auch nicht mehr durch meine alten Videos pushen oder fördern“, wird die Youtuberin deutlich. Sie habe das Gefühl, so Joester weiter, dass ihre persönlichen und moralischen Werte stark von denen des Senders abweichen.

Joester macht dem Sender verschiedene Vorwürfe. Unter anderem, so die Youtuberin würden Kandidaten im Trash-TV vorgeführt, der Alkoholkonsum sei zu hoch, aber auch Schönheitseingriffe würden normalisiert. Doch auch der Skandal um Michael Wendler gehört dazu.

Youtuberin kommt „die Kotze“ hoch

So sei ihr „die Kotze hochgekommen“, als sie gelesen habe, dass RTL Zwei eine Doku mit Michael Wendler, Laura Müller und deren ungeborenem Baby plane. „Nicht nur aus dem Grund, dass hier ein Baby, das noch nicht geboren ist, oder vielleicht auch in der Doku geboren wird, vermarktet werden soll, was alleine schon super verwerflich ist“, sondern auch wegen der widerlichen Aussagen des Sängers in den vergangenen Jahren.

Sie selbst wisse nicht, was in den jeweiligen Redaktionen für Menschen sitzen, die Idee einer Wendler-Doku für gut befunden haben. „Was für Menschen sind das? Was für Menschen sitzen da und treffen solche Entscheidungen?“, fragt die Youtuberin sichtlich aufgeregt. Sie finde, dass die RTL Group strenger einschreiten und kontrollieren müsse. Und so sei es auch dazu gekommen, dass sie die meisten RTL-Inhalte gelöscht habe. Ein harter Schritt, für Alicia Joe aber wohl der richtige.