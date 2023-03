„Wer wird Millionär?“: Neuer Joker – Fans haben sehnlichst darauf gewartet

Seit mittlerweile 24 Jahren ist Günther Jauch mit „Wer wird Millionär?“ regelmäßig bei RTL auf Sendung. Und noch immer erfreut sich das Format größter Beliebtheit. Um das Publikum auch langfristig zu unterhalten, gibt es von RTL nicht nur diverse Spezialsendungen in regelmäßigen Abständen, sondern hin und wieder auch einige Regeländerungen.

Ostern 2023 gibt es gleich beides. Wie jetzt bekannt wurde, können sich die Zuschauer von „Wer wird Millionär?“ nämlich nicht nur über zwei brandneue Folgen des Formats freuen, es gibt auch einen Joker, mit dem die Teilnehmenden bislang noch nie spielen durften, der aber sowohl die Kandidaten als auch die Fans der Show begeistern dürfte.

„Wer wird Millionär?“: RTL führt neuen Joker ein

Fester Bestandteil der Show ist seit jeher Moderator Günther Jauch. Nach 24 Jahren Mitwirken hat Jauch einiges an Wissen angesammelt. Nicht selten gibt er den Kandidatinnen und Kandidaten auch mal einen kleinen, gedanklichen Schubs in die richtige Richtung.

Das Allgemeinwissen von Günther Jauch scheint vielschichtig und nahezu unbegrenzt. Immerhin konnte er in anderen Quiz-Formaten damit schon einige Male glänzen. Jetzt soll den Teilnehmenden von „Wer wird Millionär?“ eben das zu Gute kommen und zwar in Form eines neuen Jauch-Jokers.

„Wer wird Millionär?“ bittet Promis um Hilfe

Der Günther-Jauch-Joker bringt, wie auch der Publikums- oder Telefonjoker, natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, könnte bei der Entscheidungshilfe aber durchaus eine große Stütze sein. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass es sich bei dieser Neuerung keineswegs um einen Freifahrtschein zum Million-Gewinn handelt.

Denn die korrekte Antwort weiß auch Günther Jauch nicht. Die wird dem Moderator erst angezeigt, wenn A, B, C oder D eingeloggt wurde. Aber damit nicht genug, denn es gibt noch ein weiteres Highlight, auf das sich die Fans von „Wer wird Millionär?“ freuen können.

Mehr News:

Auch wenn es kein reines Promi-Spezial an Ostern gibt, so plant die Produktionsfirma dennoch prominenten Einfluss mit ein. In Form von Handyvideos stellen prominente Persönlichkeiten die Auswahlfragen und werden damit selbst Teil der Show.

Zu sehen sie die Folgen am 9. und 10. April (Ostersonntag und Ostermontag) ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.