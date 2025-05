RTL2: Davina Geiss nach der NASEN-OP – „Richtig scheiße!“

Davina Geiss hat mit 21 Jahren einen mutigen Schritt gewagt. Sie ließ sich einer Nasenoperation unterziehen. In der sechsten Folge der RTL2-Serie „Davina & Shania – We Love Monaco“, die am Montagabend (12. Mai 2025) um 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, können die Zuschauer die ersten Momente nach dem Eingriff miterleben.

Und die haben es in sich! Mama Carmen und Schwester Shania stehen ihr in diesen turbulenten Stunden bei und spenden ihr Kraft. Doch wie geht es Davina nach dem kosmetischen Eingriff?

RTL2-Zuschauer sind hautnah dabei

„Mama, ich habe Schmerzen. Mir geht es nicht gut“, klagt Davina kurz nach der OP. Sie friert ständig und hat plötzlich Probleme mit der Atmung. Mama Carmen zögert keine Sekunde, geht an ihr Bett und hält sie liebevoll am Kopf.

Auch der Arzt bleibt ruhig und sorgt mit klaren Worten für etwas Entspannung: „Kalt ist normal. Das ist in einer halben Stunde wieder gut. Der Körper holt sich das jetzt wieder.“

Inmitten der Aufregung zeigt sich Schwester Shania schon begeistert vom Ergebnis: „Ich habe jetzt die Nase von Davina gesehen. Ich finde sie sehr, sehr schön. Natürlich wird sie jetzt geschwollen sein. Sie kriegt auch ein paar blaue Flecken. Aber was ich bisher gesehen habe, finde ich sehr toll.“

Davina kann aufatmen

Davina selbst ist noch nicht zum Lächeln zumute. „Narkose finde ich jetzt richtig scheiße“, platzt es aus ihr heraus. Immerhin gibt es ein wenig Grund zur Erleichterung: So haben ihre Schmerzen schon ein wenig nachgelassen.

Doch Davinas Beauty-OP bleibt nicht der einzige kosmetische Eingriff in der Familie Geiss! Wer sich ebenfalls für eine Veränderung entschieden hat, wird am Montagabend (12. Mai 2025) um 21.15 Uhr bei RTL2 aufgeklärt. Wichtig: Die Serie startet schon um 20.15 Uhr mit Folge 5. Beide Episoden sind vorab auch auf RTL+ verfügbar.

RTL2 zeigt die 4. Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ immer montags zur besten Sendezeit.