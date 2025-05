Stefan Raab: RTL verkündet Show-Ende – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Es sollte das große TV-Comeback von Stefan Raab werden. Nach Jahren der Bildschirm-Abstinenz meldete sich der Kult-Entertainer mit „Du gewinnst hier nicht die Million“ zurück – ein Mix aus Quiz, Comedy, Game-Show und Stand-up. Doch nun ist Schluss: RTL zieht die Reißleine. Die Show wird nicht aus der Sommerpause zurückkehren, wie das Medienmagazin „DWDL“ exklusiv berichtet.

Dabei begann alles vielversprechend. Der neue Show-Hybrid lockte im vergangenen Herbst zunächst viele Zuschauer zu RTL+. Doch im Free-TV verlor das Format zunehmend an Reichweite. Zuletzt sahen nur noch 820.000 Menschen zu, die Marktanteile in der jungen Zielgruppe blieben einstellig. Für den Sender offenbar ein klares Signal.

Stefan Raab: RTL verkündet bitteres Aus

Jetzt ist es offiziell: RTL stoppt Stefan Raabs Show „Du gewinnst hier nicht die Million.“ „Die jetzige Form überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend“, sagt RTL-Content-Chefin Inga Leschek im Interview mit „DWDL.“ Hybride Shows, also Mischformate, hätten es schon immer schwer gehabt – und „Du gewinnst hier nicht die Million“ sei da keine Ausnahme.

Die Erkenntnis, dass das Konzept nicht funktioniere, sei jedoch nicht erst jetzt gekommen, so Leschek. Man habe bewusst ausprobiert, „Glaubenssätze auf die Probe gestellt“, wie sie es nennt. „Gerade in der dynamischen Transformation von linear zu Streaming“ sei Experimentierfreude notwendig.

Doch Raab und RTL geben sich nicht geschlagen.

Stefan Raab: Noch ist nicht Schluss!

Ab Herbst soll am Mittwochabend um 20.15 Uhr ein neues Weekly-Format starten – in veränderter Form, aber mit demselben Ehrgeiz. „Der Austausch mit Stefan macht uns weiterhin viel Spaß“, so Leschek. „Er strotzt vor Energie und Ehrgeiz. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden.“

Auch wenn „Du gewinnst hier nicht die Million“ nicht zum Quotenhit wurde, hält RTL weiter an Raab fest. Leschek bleibt bei ihrer viel zitierten Aussage aus dem vergangenen Jahr: „Die Entscheidung für Stefan Raab war der smarteste Deal meines Lebens.“ Und verweist auf frühere Erfolge wie den ESC-Vorentscheid, das Box-Spektakel und „Stefan & Bully gegen irgendsonen Schnulli.“

Das Ende von „Du gewinnst hier nicht die Million“ markiert also keinen Bruch, sondern eher einen Richtungswechsel bei RTL. Stefan Raab bleibt auf Sendung, nur eben nicht mehr in dieser Form.