„Wer wird Millionär?“: RTL-Zuschauer verlieren die Geduld – „Leichter geht es ja nicht“

So richtig den Durchblick hatte sie ja nun wirklich nicht. Bei „Wer wird Millionär“-Kandidatin Vanessa Wajngarten dauerte am Montagabend (27. Februar 2023) alles ein bisschen länger. Ob Skat, Politik oder auch Film, so richtig sicher war die Überhangkandidatin, die bereits in der vergangenen Ausgabe der RTL-Quizshow um die Million kämpfte bei kaum einer Frage.

Es mag an ihrer Nervosität gelegen haben, wie die „Wer wird Millionär„-Kandidatin bereits zu Beginn der Ausgabe erzählte. So sei sie ihrem Mann nach der vergangenen Aufzeichnung nach Ertönen des Abschlussgongs buchstäblich in die Arme gefallen. „Ich geh meist in so Situationen relativ gefasst und dann verlässt es mich kurz hinterher“, erzählte die Kandidatin bei RTL.

„Wer wird Millionär?“-Zuschauer verlieren die Geduld

Und doch, bei den anschließenden Fragen, wurde es nicht weniger aufregend. Auch wenn es einiger Hilfe benötigte. So harkte es beispielsweise bei der 16.000-Euro-Frage. Die lautete: „Wer verlor durch den Tod von Olivia Newton-John und Kirstie Alley 2022 gleich zwei Kolleginnen, mit denen er bekannte Filme drehte?“ Für Filmfans dürfte die Sache spätestens nach Einblendung der vier Antwortmöglichkeiten Richard Gere, John Travolta, Tom Cruise und Mel Gibson klar gewesen sein.

Vanessa Wajngarten jedoch kam ins Stocken, musste sich vom Publikumsjoker die richtige Antwort John Travolte vorsagen lassen. Der spielte bekanntlich in „Grease“ an der Seite von Olivia Newton-John und in der Komödie „Kuck mal, wer da spricht!“ an der Seite der, im Dezember 2022 verstorbenen Kirstie Alley. Bei Twitter konnten die Fans kaum glauben, dass sie für diese Frage einen Joker brauchte.

Günther Jauch und seine Kandidatin Vanessa Wajngarten aus Berlin. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Luli-Frage für 16.000. Ach herrje, und sie weiß es nicht mal“, witzelt beispielsweise ein Zuschauer. Und ein anderer fragt: „Bekommt man heute die Fragen nachgeschmissen? Leichter geht es ja nicht.“ Während ein Dritter lästert: „Himmel, die weiß ja gar nix.“

Und so kam es auch wenig überraschend, dass Vanessa Wajngarten auch bei der 32.000-Euro-Frage ins Schwitzen kam. Was ein „Zentenar“ ist, konnte ihr nämlich auch ihr Telefonjoker nicht verraten. Und so beendete Jauchs Kandidatin mit 16.000 Euro in der Tasche ihren Auftritt. Ein „Holterdipolter abwärts“ wollte sie nämlich nicht riskieren. Ach und ein „Zentenar“ ist übrigens ein Hundertjähriger. Alle Fragen, Antworten und die ganze Sendung findest du nach TV-Ausstrahlung bei RTL Plus.