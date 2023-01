Essener bei „Wer wird Millionär“: Günther Jauch haut Ruhrgebiet-Wortspiel raus – und merkt es selber nicht

Bei „Wer wird Millionär“ hat ein Essener am Dienstag (3. Januar) gleich eine doppelte Chance. Nicht nur konnte Ralf Jahnel bei RTL-Quizmaster Günther Jauch um die Million kämpfen. In der Sonderausgabe von „Wer wird Millionär“ konnte sich der Essener auch noch ein Ticket auf das Finale der „3 Millionen-Euro-Woche“ sichern.

Gleich zu Beginn klopfte Günther Jauch ein paar Details aus dem Privatleben des Kandidaten aus Essen ab. Danach ging es in die erste Frage-Runde. Und das mit einem Wortspiel mit Ruhrgebiets-Bezug. Eines, das dem Moderator wohl selbst nicht aufgefallen ist – zumindest verzog er keine Miene.

Essener bei „Wer wird Millionär“ – Job sorgt für Stirnrunzeln

Zuvor wunderte sich Günther Jauch über den Beruf des Esseners. Der outete sich als Verkäufer für italienische Feinstpapiere. Seine Firma produziere beispielsweise Kartonagen für Geschenke oder Bücher und sei immer gefragt, „wenn es etwas Besonderes sein soll.“ Das Unternehmen habe auch das Papier für den 50-Euro-Schein geliefert. Das sorgte beim Moderator für Stirnrunzeln. Warum ausgerechnet diese Note und nicht etwa der 20- oder 100-Euro-Schein, wollte er wissen.

Genau konnte Jahnel das nicht beantworten. Der Essener gehe aber davon aus, dass eine einzige Firma nicht das gesamte Papier für ALLE Scheine liefern könne. Genug für Günther Jauch, der anschließend mit der Fragerunde begann – mit dieser Überleitung: „50 Euro gehen in den Pott!“ In den Pott? Wenn das angesichts eines Ruhrpott-Kandidaten nicht an Doppeldeutigkeit zu überbieten ist. Auf das Teekesselchen sollte aber keiner der beiden weiter eingehen.

VfL-Bochum-Frage für Essener bei „Wer wird Millionär“

Stattdessen huschte der Essener gekonnt durch die ersten Fragen. Bei der 1.000-Euro-Frage sollte er dann besonders leichtes Spiel haben. Schließlich ging es um einen Fußballverein aus dem Ruhrgebiet. Die Frage lautete: „Wozu entschloss sich der VfL Bochum am 12. September nach sechs Bundesliga-Spieltagen ohne Punktgewinn?“

A: Nudeln schmoren

B: Kartoffeln rösten

C: Reis feuern

D: Mais grillen

Ralf Jahnel musste nicht lange überlegen, dass es hierbei um die Trainerentlassung von Thomas Reis geht. Antwort C sollte sich also als korrekt erweisen. Am Ende sicherte sich der Essener satte 32.000 Euro. Und hat am Freitag (6. Januar) noch die große Chance auf drei Millionen Euro.

Denn alle Kandidaten, die in den Prime-Time-Sendungen zwischen Montag und Donnerstag mindestens 16.000 Euro gewinnen, konnten sich einen Platz in der Sondersendung sichern, wo zum dritten Mal in der Geschichte der RTL-Quizshow die dreifache Gewinnsumme ausgeschüttet wird.