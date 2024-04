Günther Jauch: Kurz nach der „Wer wird Millionär“-Folge kann es jeder sehen

Bereits seit dem Jahr 1999 begeistert die RTL-Show „Wer wird Millionär?“ Jung und Alt, keine Quizshow feiert in Deutschland auch nur annährend so große Erfolge. Moderator Günther Jauch führt bereits seit der ersten Episode durch das Ratevergnügen.

Jeden Montag versammeln sich Fernsehzuschauer vor den Bildschirmen und fiebern mit den Kandidaten mit, die bis zu einer Million Euro gewinnen können. Am Tag nach der Ausstrahlung der neuesten Folge vom 29. April herrscht nun jedoch Gewissheit.

„Wer wird Millionär?“ immer noch oben

In diesem Jahr wird „Wer wird Millionär?“ stolze 25 Jahre alt. Obwohl Zuschauer die Quizshow bereits in- und auswendig kennen müssten, können sich die Einschaltquoten auch in diesem Jahr wieder sehen lassen. Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, holt die RTL-Show auch am vergangenen Montag den Primetime-Sieg in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen nach Hause. Der Marktanteil betrug hier stolze 14,2 Prozent.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Doch auch beim älteren Fernsehpublikum konnte „Wer wird Millionär?“ erneut punkten. Der Marktanteil des Gesamtpublikums betrug 14,9 Prozent und lag damit sogar über dem Anteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten sich 3,26 Millionen Menschen die Quizshow an, in der Günther Jauch mit seinen humorvollen Sprüchen für gute Unterhaltung sorgt.

Günther Jauch wird „Wer wird Millionär?“ wohl noch eine Weile erhalten bleiben. Der Moderator denkt trotz seiner mittlerweile 67 Jahre noch lange nicht ans aufhören.