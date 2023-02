„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch macht Ansage – plötzlich mischt sich Zuschauerin ein

Seit über zwei Jahrzehnten ist Günther Jauch DAS Gesicht von „Wer wird Millionär?“. Der Moderator hat bei der RTL-Show das Sagen, einen anderen Gastgeber würden die „Wer wird Millionär“-Zuschauer auch wohl kaum akzeptieren.

Trotz seiner routinierten Art gibt es auch für Günther Jauch immer wieder Momente, die er wohl so noch nicht erlebt hat. So wurde der Quizmaster jetzt während seiner Ansage vor der Werbung im Studio unterbrochen – und das gefiel ihm gar nicht.

„Wer wird Millionär?“: Plötzlich mischt SIE sich ein

Satiriker Ernst Jordan steht bei der 16.000-Euro-Frage, als er den Moment bei „Wer wird Millionär?“ erwischt, den wohl die meisten Kandidaten kennen: Bis sie sehen, ob ihre Antwort richtig ist, muss Moderator Günther Jauch erst die Werbung ansagen und die TV-Zuschauer zum Mitraten animieren. Jauch geht gerade dieser Aufgabe nach, als eine Frauen-Stimme von den Rängen zischt: „Hab ich dir doch vorausgesagt“. Doch wer ist die Frau und vor allem: Was meint sie?

Auch Günther Jauch ist irritiert, hört die Stimme allerdings scheinbar nicht zum ersten Mal: „Was wollen sie denn hier? Sie mischen sich ja dauernd ein.“

Tatsächlich handelt es sich bei der Störerin um eine weitere Kandidatin, deren Stunde bei „Wer wird Millionär?“ noch nicht gekommen ist – die aber immerhin schon Kontakt zu Kandidat Ernst Jordan hatte. „Sie hat mir die Hand gelesen“, gibt der 29-Jährige zu. „Sie hat Ihnen die Hand gelesen?“, fragt Günther Jauch ungläubig und ordnet erstmal Scheinwerferlicht für die Handleserin an.

„Wer wird Millionär?“: Handleserin verspricht Kandidat „großen Gewinn“

Die bestätigt die Aktion darauf hin, gibt an, Ernst Jordan bereits vorhergesagt zu haben, dass er es als Erster in der Runde auf den Stuhl schafft – und, dass er 500.000 Euro gewinnt, ergänzt der Kandidat. „Ein großes Dreieck für einen großen Gewinn ist in seiner Hand“, erklärt die Handleserin aber widerspricht, dass sie lediglich einen 64.000-Euro-Gewinn prognostiziert habe.

Günter Jauch scheint nicht überzeugt und rät zur Geduld. Wie viel Ernst Jordan am Ende wirklich bei „Wer wird Millionär“ gewonnen hat, kannst du im Live-TV bei RTL oder in der Mediathek bei RTL+ sehen.