RTL ändert das Programm – der Grund ist traurig

Mittwochabend, 20.15 Uhr: Eigentlich Zeit für Günther Jauch und „Wer wird Millionär“. Doch statt kniffliger Quizfragen erschüttern dramatische Bilder die deutschen Wohnzimmer.

Hollywood steht in Flammen! Die Lage in Los Angeles spitzt sich bedrohlich zu. RTL reagiert prompt und bringt eine Sondersendung zur Primetime. Die verheerenden Waldbrände bedrohen Tausende von Häusern.

RTL reagiert sofort: Trauriger Grund für Programmänderung

Die Feuerwehr von Los Angeles kämpft verzweifelt, doch die Flammen scheinen übermächtig. Über 16 Quadratkilometer brennen im Norden der Stadt, ein Sturm heizt das Inferno weiter an. Mehr als 1400 Feuerwehrleute sind im Einsatz, aber die Hoffnung schwindet. „Gibt es noch Hoffnung, die Feuer einzudämmen?“, fragt CNN den Feuerwehrsprecher David Acuna. Seine ernüchternde Antwort: „Nein. Ehrlich gesagt, nein.“

Die oberste Priorität? Menschenleben retten. „Wir konzentrieren uns darauf, dass alle sicher das Gebiet verlassen“, erklärt Acuna. Auch Haustiere und Vieh sollen in Sicherheit gebracht werden. Der Wind treibt die Feuer weiter voran, ein Ende ist nicht in Sicht. Zehntausende wurden bereits evakuiert. Allein in Pacific Palisades mussten 30.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch Pasadena ist betroffen, die Bewohner werden aufgefordert, ihre Wohnungen zu räumen.

Selbst Malibu bleibt nicht verschont. Eine Evakuierungswarnung wurde für Las Flores, einen Stadtteil von Malibu, herausgegeben. Die Einwohner sollen sofort fliehen, andere müssen sich auf eine bevorstehende Evakuierung vorbereiten.

Doch „Wer wird Millionär“-Fans können aufatmen: Ab 20.25 Uhr geht es weiter mit Jauchs „3-Millionen-Woche“. Die beliebte Quizshow bietet eine kurze Auszeit von den schockierenden Nachrichten.