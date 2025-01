„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch völlig baff – „Was ist denn das?“

Zu Beginn des neuen Jahres dürfen sich alle Quiz-Fans auf einen besonderen Leckerbissen im TV freuen. An gleich fünf Abenden sendet RTL eine Sonderausgabe der Kult-Sendung „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch. In der 3-Millionen-Euro-Woche geht es für die Kandidaten um alles.

Los geht es am Montagabend (6. Januar) zur besten Sendezeit. Zu Beginn werden die Teilnehmer kurz mit Namen und Wohnort vorgestellt, bevor Günther Jauch ins Studio gelaufen kommt. Kurze Zeit später platzt es aus dem „Wer wird Millionär?“-Moderator heraus.

„Wer wird Millionär?“ startet mit Sondersendung

Bereits seit über 25 Jahren steht Günther Jauch für die RTL-Quizshow vor der Kamera. Der Moderator hat dabei schon unzählige Kandidaten begrüßt, große Erfolge gefeiert oder bittere Niederlagen mit angesehen. Nun stehen ihm in der 3-Millionen-Euro-Woche erneut spannende Momente bevor.

Das Konzept der Sondersendung ist eigentlich ganz einfach: Diejenigen, die sich für das große Finale am Freitagabend (10. Januar) qualifizieren, könnten mit bis zu drei Millionen Euro nach Hause fahren. Die letzte Runde erreicht man, wenn man im Vorlauf mindestens 16.000 Euro erspielt hat. Die Vorfreude auf die 3-Millionen-Euro-Woche scheint dabei nicht nur bei den Zuschauern vor den TV-Bildschirmen groß zu sein.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch perplex

Den tosenden Applaus beim Betreten des Studios ist Günther Jauch gewohnt. Doch an diesem Abend scheint das Publikum besonders laut zu jubeln, wie der Moderator feststellt: „Meine Güte. Dankeschön! Was ist denn das für eine Dynamik heute hier?“ Kurz darauf begrüßt er die Zuschauer dann zur ersten Sendung im Jahr 2025 – und die soll es in sich haben.

RTL zeigt die 3-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ vom 6. Januar bis zum 10. Januar ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.