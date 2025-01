„Wer wird Millionär“-Kandidat kälter als Eis: Jauch bleibt die Spucke weg

Am 3. September 1999 war es so weit – die erste Folge von „Wer wird Millionär?“ flimmerte über die deutschen TV-Bildschirme. Seitdem ist die Show nicht mehr aus dem RTL-Programm wegzudenken – sie hat Fernseh-Geschichte geschrieben. Von Anfang an mit dabei: Moderator Günther Jauch. Im vergangenen Jahr feierte Deutschlands erfolgreichste Quizshow 25-jähriges Jubiläum.

Mehr als 1.600 Folgen von „Wer wird Millionär?“ hat RTL bislang ausgestrahlt. Dazu kommen zahlreiche Special-Ausgaben und Event-Wochen. Im Laufe der Jahre haben mehr als 3.400 Kandidaten auf dem berühmten Ratestuhl Platz genommen und über 43.000 Fragen richtig, falsch oder nicht beantwortet. Aber: Wie oft konnte jemand dabei tatsächlich den Hauptgewinn von 1 Million Euro abräumen?

„Wer wird Millionär“ sorgt für legendären TV-Moment

Sechzehnmal lösten Kandidaten bei dem Kultformat „Wer wird Millionär?“ die Millionenfrage, davon drei in den Prominenten-Specials. Einer der Gewinner sorgte dabei für den wohl legendärsten „Wer wird Millionär?-Moment aller Zeiten – Ralf Schnoor. Gemeinsam mit seinem Telefonjoker-Gespräch und seinem unglaublichen Wissen konnte er die Millionenfrage am 26. November 2010 korrekt beantworten. Schnoor plauderte mit seinem Freund und versuchte lediglich, sich der richtigen Antwort zu vergewissern.

Obwohl sein Gesprächspartner unschlüssig war, wählte der „Wer wird Millionär?“-Kandidat dennoch die richtige Antwort auf die folgende Millionenfrage: „Wie heißt die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde?“ Die Antwortoptionen waren dabei folgende: „A: Schwarzer Einser B: Roter Zweier C: Gelber Dreier D: Blauer Vierer.“

„Wer wird Millionär“-Kandidat schockt Zuschauer bis heute

Schon bevor er die Frage am Telefon vorgelesen hat, sagt Ralf Schnoor: „Ich glaub’ ich kann die Frage hier locker beantworten. Die erste Briefmarke war ‚Schwarzer Einser‘, würdest du das auch so sehen?“ Auf Unsicherheit seines Telefonjokers kontert der Kandidat siegessicher: „Doch ist ‚Schwarzer Einser'“ und gewinnt damit tatsächlich den Jackpot.

Um noch einmal an diesen legendären TV-Moment zu erinnern, teilt RTL den entscheidenden Moment auf seinem Instagram-Account. Auch die Fans erinnern sich in den Kommentaren gerne an diesen „Wer wird Millionär?“-Gewinner zurück:

„Einer der sympathischsten Millionen-Gewinner, damals ‚live‘ gesehen, waren so gute Folgen mit ihm.“

„Absolut legendär. Und der Blick von Herrn Jauch, unbezahlbar. Ich habe das damals gesehen und bin sehr froh drum. Außerdem ist er unheimlich sympathisch und hält einfach ein Schwätzchen.“

Die „Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche“ startet am 6. Januar und läuft bis zum 10. Januar jeden Tag um 20.15 Uhr bei RTL. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es „Wer wird Millionär?“ auch im RTL-Livestream auf RTL+ zu sehen.