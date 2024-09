Peinlicher Patzer bei „Wer wird Millionär“ – Günther Jauch völlig ahnungslos

Endlich ist es wieder Zeit zum Mitraten! Denn „Wer wird Millionär“ kehrt mit einem Knall zurück auf die Bildschirme. Bei der drei-Millionen-Euro-Woche haben ausgewählte Kandidaten die Möglichkeit, sich ab einer festgelegten Gewinnsumme (16.000 Euro) für das große Finale am 5. September zu qualifizieren, in dem es dann um das satte Preisgeld geht. Klar, dass die Zuschauer den Quizabend rund um Moderator Günther Jauch mit Adleraugen verfolgen.

Doch dabei fiel auf: Bei der jüngsten Ausgabe vom 3. September kam es zu einem Fehler seitens der Produktion! Jetzt bezieht RTL Stellung.

„Wer wird Millionär“: Peinlicher Patzer!

Seit seiner Erstausstrahlung begeistert „Wer wird Millionär“ bereits Jung und Alt. Zum 25-jährigen Jubiläum kehrt das Format erneut mit dem drei-Millionen-Euro-Special zurück. In all den Jahren des Erfolgs blickt man allerdings nicht nur auf Jubel-Momente zurück, sondern auch auf einige Fauxpas der Sendung. Die gestrige Ausgabe reiht sich nun in die Liste der Missgeschicke ein.

Grund dafür: Eine Frage war schlichtweg falsch. RTL spricht jetzt Klartext.

„Wer wird Millionär“ bezieht Stellung

„Leider ist uns bei der 32.000 Euro-Frage in der gestrigen ‚Wer wird Millionär?‘-Folge ein Fehler unterlaufen. Die Frage lautete: Wen googelten die Deutschen in der Kategorie ‚Persönlichkeiten international‘ 2023 noch häufiger als US-Popstar Taylor Swift?“, so der Sender.

+++RTL: Kurz nach „Wer wird Millionär?“ erreicht Günther Jauch die Nachricht+++

Dabei beliefen sich die Antwortmöglichkeiten auf A: Margot Robbie B: Queen Camilla C: Elon Musk oder D: Harry Kane. Doch nach intensiver Prüfung stellte RTL fest: Keiner der vier Antwortmöglichkeiten ist richtig. Autsch!

Tatsächlich war Sängerin Taylor Swift selbst 2023 die meist gegoogelten „Persönlichkeit International.“ Kandidatin Laura Harbig, die sich mit der Frage konfrontiert sah, erhält in der nächsten drei-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ natürlich eine zweite Chance und darf ihr Wissen erneut unter Beweis stellen.