„Wer wird Millionär?“: RTL-Zuschauer fassungslos – „Wie kann man das nicht wissen?“

Wer bei Günther Jauch die Million gewinnen will, muss sich darauf einstellen, mit einigen kniffligen Fragen konfrontiert zu werden. Sofern man es denn überhaupt so weit schafft. Am Montagabend (20. März) sah es zunächst nämlich ganz danach aus, als würde eine „Wer wird Millionär?„-Kandidatin schon bei der 4.000-Euro-Frage scheitern.

Dabei ist die doch so einfach – dachten sich zumindest die „Wer wird Millionär?“-Zuschauer von der Couch aus. Filmfans dürften jedenfalls die Fassung verloren haben, immerhin ging es bei der Frage um ein Universum, zu dem mittlerweile über 30 Filme gehören.

„Wer wird Millionär?“-Frage bringt Kandidatin ins Schwitzen

In der Show will RTL-Moderator Günther Jauch von seiner Kandidatin wissen: „Wenn Kinofilme dem sogenannte MCU zugeordnet werden, dann geht es darin meist um..?“ Und das sind die Antwortmöglichkeiten:

A) Dinosaurier

B) Superhelden

C) Mafiosi

D) Geisterjäger

Bedauerlicherweise zeigt sich Jauchs Kandidatin alles andere als wissend. Ganz im Gegenteil, sie ist sichtlich planlos und fragt zögerlich: „Hat das nicht irgendwas mit Comics zu tun?“

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin braucht Hilfe

Mit ihrer Vermutung liegt sie bereits goldrichtig. Wirklich eingrenzen kann sie die Antwortmöglichkeiten damit aber nicht. Immerhin gab es die Geisterjäger-Reihe „Ghostbusters“ vor ihrer Verfilmung ursprünglich als Comics. Denkt man an den legendären Dinosaurier-Film „Jurassic Park“ muss man sich auch hier eingestehen, gibt es die passenden Comics dazu.

„Wenn ich wüsste, wofür das steht“, versucht sie sich an die Antwortmöglichkeiten heranzutasten. Aber mit dem Begriff ‚MCU‘ kann sie so gar nichts anfangen. Dass Freunde und Bekannte ihr aus der Klemme helfen könnten, bezweifelt sie auch. Also bleibt nur die Hilfe vom Publikum.

„Wer wird Millionär?“-Fans sind fassungslos

Währenddessen raufen sich die Zuschauer zu Hause die Haare. Auf Twitter wird die Frage zum nervenaufreibenden Gesprächsthema.

„MCU sind Superhelden! Mein Mann erklärt mir das seit gefühlt 30 Jahren, wer zu welchem Universum gehört; und dass sich nun beide immer mehr mischen werden“

„Jeder hat doch schon mal was vom MCU gehört, oder?“

„Wie kann man in dem Alter nicht wissen, was das MCU ist?“

„Haha, sie kennt das MCU nicht“

Glücklicherweise trifft die RTL-Kandidatin bei ihrem Helfer aus dem Publikum die richtige Wahl. Er bestätigt, was die Zuschauer zu Hause längst wussten: Gesucht wird Antwortmöglichkeit B) Superhelden.

Mehr News:

Bei besagtem MCU handelt es sich übrigens um das „Marvel Cinematic Universe“ zu dem Filme wie „Iron Man“, „Thor“, „Marvel’s the Avengers“, oder auch der frisch Oscar ausgezeichnete „Black Panther: Wakanda forever“ gehören.

RTL zeigt „Wer wird Millionär?“ montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.