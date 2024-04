„Wer weiß denn sowas XXL“: Zuschauer platzt die Hutschnur – „Wann hören wir auf“

„Wer weiß denn sowas“ begeistert seit knapp zehn Jahren die Zuschauer in der ARD. Moderator Kai Pflaume führt mit den Teamkapitänen Elton, Bernhard Hoëcker und kniffligen Fragen durch den Abend. Wer kann in der XXL-Ausgabe das Rennen für sich gewinnen?

Ein Gast der Show scheint die Zuschauer dabei besonders wütend zu machen.

ARD-Show: DIESER Gast bringt Zuschauer auf die Palme

In der Ausgabe am Samstag (13. April) steht das XXL-Format an. Statt zwei prominenten Gästen hat die ARD-Sendung gleich sechs: Moderatoren-Legende Johannes B. Kerner, Hundeprofi Martin Rütter, Kultkomiker Kurt Krömer, Rap-Superstar Capital Bra, TV-Moderatorin Frauke Ludowig und Musikerin Jeanette Biedermann. Sie alle treten zum kniffligen Knobeln zu skurrilen und witzigen Fragen an.

+++„Wer weiß denn sowas“ XXL: ARD-Zuschauer genervt –„Geht es noch kindischer?“+++

In der ARD-Show macht außerdem ein ganz besonderer Gast den Abend zu einer echten Überraschung – doch das passt nicht jedem Zuschauer. Im Zuge einer Frage, die einen Wüstenfuchs betrifft, wird prompt das Tier ins Studio eingeladen. In einem Käfig wird das eigentlich in Nordafrika heimische Wildtier vor dem Publikum präsentiert.

Obwohl der Wüstenfuchs von einer Auffangstation stammt, wird über die Präsentation des Tieres anschließend wild im Netz diskutiert. So echauffiert sich vor allem ein Zuschauer auf der Online-Plattform X über die Präsentation des Tiers: „Wann hören wir eigentlich mal auf, Tiere in ein TV Studio zu schaffen und sie komplett unnötig zu stressen? Da geht mir echt der Hut hoch.“ Über die Meinungen, ob das Zeigen des Tieres im ARD-Studio angemessen ist oder nicht, scheiden sich vermutlich die Geister.

Das Konzept der ARD-Show erfreut sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit: In der Quizsendung stellen sich Rätselkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton mit zwei prominenten Stars spannenden Fragen, um sich ein Preisgeld zu erspielen. Das Besondere an dem Format: Der Betrag des Gewinner-Teams wird nach der Show aufgeteilt und ans Saal-Publikum verschenkt – allerdings nur an die Personen, die hinter dem siegreichen Duo Platz genommen haben.