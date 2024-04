„Wer weiß denn sowas“ XXL: ARD-Zuschauer genervt –„Geht es noch kindischer?“

Am Samstagabend ist es endlich so weit: Kurz bevor Kai Pflaume und „Wer weiß denn sowas?“ Mitte Mai in die Sommerpause gehen und „Gefragt – gejagt“ und Moderator Alexander Bommes den ARD-Quizvorabend übernehmen, lädt der 56-Jährige noch einmal zur großen XXL-Ausgabe.

Und die hat es am Samstagabend (13. April 2024, 20.15 Uhr) in sich. So werden Kai Pflaume neben seinem Stammpersonal Elton und Bernhard Hoëcker noch eine ganze Reihe illustrer Gäste für die „Wer weiß denn sowas?“-XXL-Ausgabe zur Seite gestellt. Unter anderem dabei: „Hundeprofi“ Martin Rütter und Komiker Kurt Krömer, die Moderatoren Frauke Ludowig und Johannes B. Kerner sowie die Musiker Jeanette Biedermann und Capital Bra.

ARD zeigt XXL-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“

Vor allem letzterer sorgte bei den ARD-Zuschauern für Diskussionen. „Okay, wohl nichts für mich heute Abend. Warum Capital Bra? Und von Martin Rütter bin ich auch kein Fan. Das nächste Mal bitte andere“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Wer braucht Capital Bra?“

Und auch bei Facebook gab es unter der Ankündigung der abendlichen Sendung eine hitzige Diskussion. Wer denn nun Capital Bra sei, wurde da gefragt, auf der anderen Seite wieder darüber diskutiert, dass der Rapper aus Berlin mittlerweile mehr Nummer-1-Singles als die Beatles habe.

Und so kam es, dass die ersten schon genervt versuchten, den Diskussionen Einhalt zu bieten. „Habt ihr eigentlich alle nur ein Programm? Dann schaut doch was anderes, wenn euch die Sendung nicht gefällt. Arte hat abends auch ein tolles Programm. Oder Just Cooking, rund um die Uhr wird da gekocht“, heißt es beispielsweise in den Facebook-Kommentaren. Oder: „Geht es eventuell noch kindischer? Warum kann man nicht auch mal andere Meinungen akzeptieren?“ Ja, das fällt manchen Menschen leider mittlerweile sichtlich schwer.