„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume und Elton schmieden irren Plan – „So sieht’s aus“

Seit dem Jahr 2015 begeistert die Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ die Fernsehzuschauer des Senders ARD. Bereits seit der ersten Staffel moderiert Fernsehstar Kai Pflaume den Ratespaß für Jung und Alt.

In der aktuellen Folge vom 10. April tritt die Sängerin Madeline Juno gemeinsam mit Teamkapitän Bernhard Hoecker gegen die Sängerin und Schauspielerin Alli Neumann und Teamchef Elton an. In mehreren Runden müssen die Kandidaten ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Doch mitten in der Sendung entscheiden sich Kai Pflaume und Elton plötzlich dazu, einen irren Plan zu schmieden.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume im Festival-Fieber

Nachdem Madeline Juno dem Publikum bekannt gemacht wurde, kommt Sängerin Alli Neumann zu Wort. Die Musikerin berichtet, dass sie noch in diesem Jahr auf den Bühnen deutscher Festivals performen wird. Diese Aussage weckt unerwartete Sehnsüchte von Kai Pflaume, der Moderator verkündet seinem Kollegen Elton kurzerhand: „Das müssen wir uns mal vornehmen, Elton. Wir müssen mal zusammen auf ein Festival gehen.“

Elton scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich begeistert von der Idee zu sein, lässt sich dann aber doch noch breitschlagen: „Ja, dann aber auch Wildcamping.“ Pflaume zeigt sich amüsiert und bestätigt schmunzelnd: „Ja, natürlich. Absolut. So sieht’s aus!“ Ob die Fernsehstars diesen irren Plan tatsächlich gemeinsam in die Tat umsetzen werden, bleibt abzuwarten.

Als Kategorie für die erste Frage wählen Elton und Alli die Rubrik Musik aus. Kai Pflaume liest daraufhin folgende Frage vor:

Metallica gewann 1999 mit dem Song „Better Than You“ den „Grammy for Best Metal Performance“, obwohl das Lied…?

A erst fünf Jahre später veröffentlicht wurde

B Metallicas einzige Pop-Ballade ist

C bis heute nie live auf der Bühne gespielt wurde

Musikerin Alli tippt auf Antwort A, da sie selbst öfters einen Song auf der Bühne performt, den sie noch nicht veröffentlicht hat. Elton tendiert jedoch zu Antwort C. Alli verlässt sich schlussendlich auf die Expertise des Fernsehstars und das Duo entscheidet sich für die letzte Antwortmöglichkeit. Kai Pflaume bestätigt kurze Zeit später: Antwort C ist tatsächlich richtig. Die Freude bei Elton und seiner Teamkollegin ist riesig.

Ob sich Kai Pflaume tatsächlich bezüglich eines gemeinsamen Camping-Ausflugs bei Elton melden wird, bleibt fraglich. Nach dieser lustigen Unterhaltung wird Alli Neumann bei ihren Festival-Konzerten sicherlich an ihren Besuch bei „Wer weiß denn sowas?“ zurückdenken.