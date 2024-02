„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume wird zum Gespött – „Muss ich wieder herhalten?“

Am Samstagabend (17. Februar) war es wieder so weit: „Wer weiß denn sowas?“ ging in der ARD mit einer XXL-Ausgabe auf Sendung. Mit von der Partie waren Tagesthemen-Gesicht Ingo Zamperoni und „heute journal“-Sprecher Christian Sievers, Schauspielerin Katja Riemann trat gegen Sebastian Koch an und die beiden Comedians Negah Amiri und Felix Lobrecht lieferten sich ebenfalls ein Duell.

Wie immer gab es auch in dieser Sendung liebevolle Spitzen in Richtung Elton und Bernhard Hoëcker – aber auch Moderator Kai Pflaume bekam sein Fett weg. Denn eine bestimmte Frage, drehte sich um alle drei Männer von „Wer weiß denn sowas?“.

„Wer weiß denn sowas?“: Protagonisten müssen für Frage herhalten

Bereits in der ersten Runde von „Wer weiß denn sowas?“ wurde Kai Pflaume gleich zum Gespött. Christian Sievers und Elton wählten eine Frage der Kategorie „?“ – hier werden oft besonders kuriose Themen aufgegriffen. Die Frage vom Samstagabend lautete:

„Etwa 100 Millionen Menschen in China …“

Sprechen den Dialekt Elton

Benutzen das Lied „Hoe-Kah“ als Klingelton

Heißen übersetzt „Pflaume“ mit Nachnamen

Sowohl das Publikum als auch die Kandidaten konnten sich ob der Antwortmöglichkeiten vor Lachen kaum halten. Schnell fällen Elton und Christian Sievers eine Entscheidung und glauben: Über 100 Millionen Menschen tragen in China den Nachnamen „Pflaume“. Auch der gleichnamige Moderator muss darüber schmunzeln und fragt mit einem Augenzwinkern: „Muss ich also wieder herhalten?“

„Wer weiß denn sowas?“: „Ihr dürft mich Kai Li nennen!

Und tatsächlich – Christian Sievers und Elton sollen bei „Wer weiß denn sowas?“ recht behalten! Der chinesische Nachname Li bedeutet übersetzt „Pflaume“ oder „Pflaumenbaum“, wie bei „Wer weiß denn sowas?“ erklärt wird. Er ist einer der häufigsten Nachnamen in China und hat seinen Ursprung in der antiken chinesischen Geschichte. Der Legende nach stammt der Name von der königlichen Abstammung der Zhou-Dynastie, wo er ursprünglich als Ehrentitel für einen Minister verwendet wurde, der für die Pflege der königlichen Pflaumengärten verantwortlich war.

Mit der Zeit wurde der Name zu einem verbreiteten Familiennamen, insbesondere nachdem der berühmte Kaiser Tai Kang der Li-Familie Ländereien schenkte, die reich an Pflaumenbäumen waren. Der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator findet das gar nicht mal so schlecht und sagt: „Ihr dürft mich jetzt Kai Li nennen!“