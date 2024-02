„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume teilt gegen Schauspieler aus – „Als du noch Filme gedreht hast“

Bereits seit dem Jahr 2015 begeistert die ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ Jung und Alt und stellt das Allgemeinwissen der Fernsehzuschauer auf die Probe.

In mehreren Runden spielen zwei prominente Gäste gemeinsam mit ihren Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker um eine Geldsumme. In der Ausgabe von Mittwoch (14. Februar) teilt Moderator Kai Pflaume direkt zu Beginn der Sendung gegen einen der prominenten Kandidaten aus.

„Wer weiß denn sowas?“: Fieser Seitenhieb von Kai Pflaume

In der aktuellen Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ kommt es zu einem wahren Schauspieler-Duell. Fernsehstar Christoph Maria Herbst tritt gegen den Schauspieler Oliver Masucci an und stellt sich den kniffligen Quizfragen der Sendung. Doch direkt zu Beginn kann sich Kai Pflaume einen fiesen Seitenhieb gegen Herbst nicht verkneifen. Der Moderator stellt den Schauspieler mit den Worten: „Heute mal wieder mit Christoph Maria Herbst. Schön, dass du mal wieder bei uns bist“ vor. Herbst zeigt sich verwundert über den Gebrauch der Worte „mal wieder“ und schaut seinen Teamkollegen Hoëcker irritiert an. Doch was Pflaume dann von sich gibt, verschlägt dem Schauspieler glatt die Sprache.

„Wer weiß denn sowas?“-Star Kai Pflaume piekt weiter: „Die Älteren erinnern sich ja sicher noch an die Zeit, in der du noch Filme und Serien gedreht hast.“ Dieser fiese, jedoch ironisch gemeinte Kommentar bringt das gesamte Publikum zum Klatschen, es folgt eine amüsierte Runde Applaus. Christoph Maria Herbst schaut perplex durch das ARD-Studio und fragt den Moderator: „Ich bin sehr gespannt wie der Satz weiter geht, was mach ich mittlerweile?“ Pflaume zögert nicht lange und beantwortet die Frage mit den Worten: „Jetzt bist du alle vier Wochen bei uns.“ Herbst lässt sich eine ebenso freche Antwort nicht nehmen und kontert: „Das kann sich ja ändern.“ Dieser Schlagabtausch zwischen den Fernsehstars sorgt für beste Unterhaltung bei den Zuschauern.

Der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator erlaubte sich mit dem fiesen Seitenhieb allerdings lediglich einen Scherz, Christoph Maria Herbst steht in diesen Tagen für den Film „Der Spitzname“ vor der Kamera.