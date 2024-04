„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard Hoëcker deutlich – „Ich mache hier nichts mehr“

Und wieder geht die beliebte Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“ in eine neue Runde. Am Dienstagabend (16. April) heißen die Gäste Hardy Krüger jr. und Eva Habermann. Die beiden geben in den verschiedene Spielrunden ihr Bestes, um eine höchstmögliche Summe für ihren Zuschauerblock zu erspielen.

Am Anfang können beide Teams nicht wirklich überzeugen und patzen immer wieder. Doch treue Zuschauer wissen: Bei „Wer weiß denn sowas?“ ist alles möglich. So kommt es, dass ein Promi richtig an Fahrt aufnimmt – und seinen Teampartner Bernahrd Hoëcker somit ziemlich alt aussehen lässt.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage bringt Zweifel auf

Hardy Krüger jr. und Bernhard Hoëcker brauchen eine Weile, bis sie ins Spiel kommen. Die ersten beiden Runden setzen die beiden schonmal in den Sand. Und auch bei folgender Frage scheinen sie sich nicht einige zu sein:

„Ein „Quadrangel ist ein…?

A) altertümlicher Füllfederhalter mit rechteckiger Spitze.

B) viereckiges Zierelement an einzelnen Buchstaben.

C) Wort, in dem vier oder mehr Konsonanten aufeinander folgen.“

+++ „Wer weiß denn sowas“ XXL: ARD-Zuschauer genervt –„Geht es noch kindischer?“ +++

Während der Schauspieler sich ziemlich sicher mit Antwortmöglichkeit B) zu sein scheint, hat Bernhard Hoëcker noch seine Zweifel. Er überzeugt seinen Teampartner schließlich dazu, das Publikum zu fragen.

„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard Hoëcker mit Griff ins Klo

Es soll sich wenig später rausstellen, dass das Team Hoëcker den Publikums-Joker gar nicht gebraucht hätte. Denn die Antwortmöglichkeit B) war richtig – so wie Hardy Krüger jr. es vorhergesagt hatte. „Seitdem Hardy hier richtig im Spiel ist, läuft’s“, stichelt Moderator Kai Pflaume in Richtung seines Kollegen. Der reagiert deutlich und sagt lachend: „Ich mache hier gar nichts mehr!“

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Joker geht nach hinten los – „Ich kenne mich überhaupt nicht aus“ +++

Am Ende zieht Bernhard Hoëcker natürlich bis zum Ende durch. Und das soll sich lohnen: Er und Hardy Krüger jr. holen den Sieg des Tages.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.