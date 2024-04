„Wer weiß denn sowas?“: Joker geht nach hinten los – „Ich kenne mich überhaupt nicht aus“

Am Montagabend (15. April) lädt Kai Pflaume wieder zum Quizduell bei „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD ein. An diesem Abend heißen die Gäste Lea Wagner und Wolff-Christoph Fuss. Gemeinsam mit den Team-Kapitänen Bernhard Hoëcker kämpfen die Sportmoderatoren wieder um eine Stange Geld für ihren Zuschauerblock. Als eins der Teams im Laufe der Sendung den Publikums-Joker setzt, kommt es zu einem unglücklichen Moment.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage bringt Team Elton ins Grübeln

Elton spielt an diesem Abend mit dem Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss zusammen. Bei dieser Frage kommen die beiden allerdings nicht weiter:

„Die zweijährige Hazel Monet wurde Ende 2023…

A) mit der Tapferkeitsmedaille der Stadt Chicago ausgezeichnet.

B) von König Charles III. ausgezeichnet.

C) für einen Grammy nominiert.“

Nachdem Elton und sein prominenter Teampartner lange überlegen, schlägt Moderator Kai Pflaume vor, den Publikums-Joker zu nehmen. Gesagt, getan: Die Zwei legen ihr Schicksal in die Hand der Zuschauer. Nach anfänglichem Zögern erklärt sich eine Zuschauerin namens Doris dazu bereit, die Frage zu beantworten. Doch das sollte keine gute Idee sein.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauerin macht Geständnis

Nachdem Kai Pflaume sie mit den restlichen Zuschauern bekannt gemacht hat, stellt er ihr eine wichtige Frage. „Du kennst dich in diesem Thema ein bisschen aus?“, will der Moderator wissen. Die Dame antwortet plötzlich: „Ich kenne mich überhaupt nicht aus!“ Doch wie sie erzählt, klingelt es bei Antwort A) bei ihr.

Am Ende stellt sich heraus, dass Antwortmöglichkeit C) die Richtige war. Somit setzt sie leider 500 Euro für Team Elton in den Sand. Doch ihr ist natürlich niemand böse – schließlich wussten Elton und Wolff-Christoph Fuss es selbst nicht besser.

