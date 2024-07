Lotto-König Chico fährt shoppen – er ahnt nicht, was hinter seinem Rücken passiert: „Wer macht denn sowas?“

Lotto-Millionär Chico hat sich am Montag (15. Juli) mal wieder etwas gönnen wollen. Der Dortmunder stieg in das Auto seines Kumpels, um damit am Vormittag Richtung Amsterdam zu fahren. „Ich bin jetzt Vollzeitmillionär, ich kann mir das leisten“, scherzte der Lotto-Glückspilz über seinen Shopping-Trip in die Niederlande.

Doch die gute Laune sollte ihm schnell vergehen. Denn wenig später bekommt Chico einen Anruf aus der Heimat. Er kann nicht glauben, was sein Vater ihm am anderen Ende der Leitung berichtet.

++ EM-Wahnsinn in Dortmund und Gelsenkirchen: Dieses Bild hat sich bei allen eingebrannt ++

Lotto-König Chico angefressen: „Bin sprachlos“

„Wer macht denn sowas“, fragt Chico seine Fans entgeistert und filmt mit seiner Handy-Kamera den hinteren Bereich des Kotflügels an seinem schwarzen Porsche: „Guck mal, was die gemacht haben.“ Er deutet auf einen langen Kratzer von rund 50 Zentimetern im Lack seines Luxus-Schlittens und ist sich einer Sache sicher.

„Ich bin so sprachlos“, so der Lotto-Millionär, der sich sicher ist, dass der Kratzer mutwillig entstanden ist. Sein Urteil: „Das ist doch nur Neid.“ Der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit gibt zu, dass er zwar in der Vergangenheit selbst „wirklich viel Scheiße gebaut“ habe. „Aber ich habe noch nie jemandem so hinterhältig etwas angetan“, versichert Chico.

Chico ruft hohe Belohnung aus

Den Vorfall habe er sofort bei der Polizei Dortmund angezeigt. Doch der 43-Jährige will nichts dem Zufall überlassen und bittet seine Fans um Hinweise zu dem Täter. Wer ihm eine Info dazu gebe, wer für den Kratzer verantwortlich sei, könne sich über eine vierstellige Summe freuen.

Mehr Themen:

Bereits kurz nach seinem verzweifelten Aufruf habe er viele Nachrichten seiner Fans bekommen, die ihm in der schweren Stunde beistehen. „Bei manchen kamen mir die Tränen“, freut er sich über den Zuspruch. Er ist sich sicher, dass der Verantwortliche aus Neid gehandelt habe. „Mir fehlen die Worte, aber ich wünsche ihm alles Gute in seinem Leben“, so Chico versöhnlich, deutet aber mit dem Finger nach oben mit dem Hinweis: „Da ist einer, der sieht alles.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.