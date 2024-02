„Wer weiß denn sowas?“: Paul Panzer von Bernhard Hoëcker genervt – „Dann habe ich wenigstens Ruhe“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ geht es nicht selten hoch her. Immerhin wollen die einzelnen Rate-Teams die ARD-Quizshow für sich entscheiden. Am Freitagabend (16. Februar) sind zwei echte Entertainer-Legenden am Start: Paul Panzer und Jürgen von der Lippe.

Während Paul Panzer mit Bernhard Hoëcker in einem Team spielt, darf Jürgen von der Lippe gemeinsam mit Elton den Rate-Spaß bei „Wer weiß denn sowas?“ bestreiten. So weit, so gut. Doch bei Panzer und Hoëcker kracht es direkt zu Beginn der Sendung.

Bei „Wer weiß denn sowas?“ geht es um den Erdbeerkaktus

Die zwei wählen als erstes die Kategorie „Trick 17“ aus. „Wer einen Erdbeerkaktus vermehren möchte, benötigt ein scharfes Messer…?“, lautet die Frage. Die Antwortmöglichkeiten: a) „Orchideenerde und Streichhölzer“ b) „ein Blatt der Aloe Vera und geschmolzenes Bienenwachs“ und c) „einen Felsenkaktus und Haushaltsgummis“.

Ratlose Gesichter bei Paul Panzer und Bernhard Hoëcker. „Also grundsätzlich glaube ich, dass der Erdbeerkaktus vielleicht ein Kaktus ist, der auf eine andere Pflanze aufgepfropft wird. Deswegen brauchst du auch ein scharfes Messer. Du nimmst den Erdbeerkaktus, dann schneidest du zum Beispiel in den Felsenkaktus eine Kerbe, machst da den Erdbeerkaktus rein und dann mit einem Haushaltsgummi fest. Dann wächst der quasi wie so ein Schmarotzer auf dem Felsenkaktus“, erklärt Hoëcker seine Theorie.

Panzer hat eine weitere Theorie

Doch Paul Panzer ist da anderer Meinung: „Es könnte aber auch sein, dass man diese Orchideenerde braucht. Und den Erdbeerkaktus, damit der nicht umfällt, steckt man den mit dem Streichholz rein und dann kann der durch die Kapillarwirkungen des Holzes das Wasser hochziehen und dann haben wir es.“

Hoëcker kann das nicht nachvollziehen. „Warum Streichhölzer und nicht Zahnstocher?“, fragt er in Richtung Panzer. „Ich weiß es nicht“, gibt der offen zu. Lachen im Publikum. „Es könnte das mit dem Gummi sein.“ Antwort b) hingegen schließt er auf jeden Fall aus.

„Mögen dich viele Leute?“

„Was mir ja gefällt, ist der Gedanke mit der Orchideenerde, weil es eine ganz besondere Erde ist“, so Panzer weiterhin. „Das sagst du jetzt schon zum zweiten Mal“, stellt ein entnervter Hoëcker fest. „Nein, das hab ich erst einmal gesagt“. Doch Hoëcker pocht darauf, dass es zum zweiten Mal gewesen sei. „Erstmal hast du es erklärt und gesagt und jetzt hast du es wieder erwähnt. Also ist das zweimal.“

„Mögen dich viele Leute?“, will Panzer wissen. Die knappe Antwort von Hoëcker: „Nein.“ Panzer: „Also du bist für c? Nimm das mal und dann habe ich wenigstens Ruhe“. Am Ende nehmen sie tatsächlich c) – und liegen damit goldrichtig.

Die ganze Folge „Wer weiß denn sowas?“ kannst du in der ARD-Mediathek nachschauen.