„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume stichelt gegen ESC – Reaktion des Publikums ist eindeutig

Bei „Wer weiß denn sowas?“ treten unterschiedliche Promis gegeneinander an. Am Donnerstagabend (15. Februar) sind Marie Reim und Max Mutzke Kandidaten in der ARD-Show. Und die zwei verbindet nicht nur der Beruf des Musikers, sondern auch der ESC miteinander.

Mit „Can’t Wait Until Tonight“ gewann Max Mutzke souverän den deutschen Vorentscheid für den ESC 2004 und erreichte mit der Pop-Ballade beim ESC in Istanbul den achten Platz. Jetzt will Marie Reim in seine Fußstapfen treten – und es vielleicht sogar noch besser machen! Doch ehe die 23-Jährige beim Vorentscheid am Freitagabend (16. Februar) antreten darf, ist sie Kandidatin bei „Wer weiß denn sowas?“.

Deutschland beim ESC immer auf den hinteren Plätzen

Der ESC und Deutschland: Seit Jahren ist diese Kombination eine Leidensgeschichte für sich. Mit Platz acht war Max Mutzke noch recht gut bedient, denn: Mit Lord of the Lost (Platz 26), Malik Harris (Platz 25) und Jendrik (Platz 25) waren die letzten Jahre nur die ganz hinteren Plätze drin – und das sind nur einige Beispiele. Generell hatte es Deutschland in den letzten Jahren verdammt schwer beim ESC. Viele Deutsche haben deswegen die Hoffnung schon verloren.

Das deutsche ESC-Desaster geht natürlich auch an Kai Pflaume nicht vorbei. Und der Moderator kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen, als er zu Beginn der Sendung mit seinen Gästen einen kurzen Plausch hält.

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator stichelt gegen ESC-Teilnahmen

„Was ich immer gut finde, Max, du hast ja diese ganze Erfahrung ESC schonmal gemacht, warst 2004 in Istanbul dabei, hast den achten Platz belegt. Das ist aus heutiger Sicht… ähm…“, druckst Pflaume herum. Doch Mutzke weiß sofort, was der ARD-Moderator sagen will und ergänzt: „…nicht schlecht.“ Die beiden fangen an zu lachen, nehmen es mit Humor. Und auch die Reaktion des Publikums ist eindeutig: Sie lachen ebenfalls.

Die neuen Folgen „Wer weiß denn sowas?“ kannst du in der Mediathek der ARD schauen.