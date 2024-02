„Wer weiß denn sowas?“: Nach Wortwitz! Bernhard Hoëcker fassungslos – „Geschmacklos, solche Gags“

Bei „Wer weiß denn sowas“ ging es auch dieses Mal, am 8. Februar, mit den Wortgefechten heiß her. Neben den bekannten Gesichtern von Elton, Bernhard Hoëcker und Kai Pflaume heizten auch die Sterneköche Julia Komp und Robin Pietsch ordentlich ein.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker schießt gegen Kai Pflaume – „Ganz schlechte Anmoderation“ +++

Komp, die 2016 als Deutschlands jüngste Sterneköchin in die Gastronomiegeschichte einging und mittlerweile zwei erfolgreiche Restaurants in Köln betreibt, nahm in der Sendung neben Bernhard Hoëcker Platz, während Robin Pietsch neben Elton saß.

Doch die Stimmung wurde spätestens bei einer kniffligen Frage frostig. Dabei brachte ein Wortwitz den Komiker Bernhard Hoëcker aus der Fassung.

„Wer weiß denn sowas?“: DIESE Frage bringt ihn aus dem Konzept

Als diese Frage auftauchte, konnten sich Elton und Moderator Kai Pflaume bei diesem Wortwitz nicht zurückhalten und brachten Bernhard Hoëcker aus der Ruhe: „Ein bereits vor 30 Jahren entdecktes Gen ist für die Lebensmittelindustrie plötzlich interessant bei der…?“

Kultivierung vergorene Hefe Erziehung blütenloser Obstbäume Züchtung geschmackloser Erbsen

„Geschmacklose Erbsen – braucht man das?“, fragte Bernhard in die Runde. Julia Komp erklärte: „Eigentlich nicht! Aber Erbsen werden ja gerade sehr, sehr stark gezüchtet, um die ganzen veganen Lebensmittel zu produzieren…“ Doch bevor sie ihre Gedanken vollständig äußern konnte, unterbrach Moderator Kai Pflaume mit einem Kichern.

„Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker ist nicht zum Lachen zu Mute

Die Kommentare der Anwesenden im ARD-Studio ließen nicht lange auf sich warten. „Kai, komm, hau ihn raus, wenn du dich schon darauf freust!“, rief Elton dem Moderator Kai Pflaume zu. „Bernhard hat es noch nicht begriffen“, stellte Kai mit einem Augenzwinkern fest. „Ich weiß ja nicht, welcher von den 15 kommt, die er schon gebracht hat“, so der „Switch-Reloaded“-Darsteller. „Vielleicht Kichererbsen?“, warf Elton in die Runde, während im Publikum schallendes Gelächter ausbrach.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verliert die Fassung – „Habe ich noch nie im Fernsehen gesagt“ +++

Die Reaktion des Quiz-Experten Bernhard Hoëcker allerdings ließ nicht lange auf sich warten. Fassungslos und mit einem Augenrollen kommentierte er den Witz: „Geschmacklos, solche Gags. Ich bin froh, dass sich mein Gehirn weigert.“ Schließlich entschied sich das Rate-Duo für Antwort C – und lag mit seiner Antwort goldrichtig.

Die ARD zeigt neue Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.