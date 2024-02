„Wer weiß denn sowas?“: Frage sorgt für Geschlechterkampf im Studio – „Qual der Wahl“

Im TikTok-Duell am Freitag (2. Februar) geht es lustig her: Der charmante Moderator und Kinoexperte Steven Gätjen tritt gegen den einflussreichen Influencer Paul „paulomuc“ Fischer an. Die beiden teilen nicht nur die Leidenschaft für Filme, sondern plaudern auch auf ihrem gemeinsamen TikTok-Kanal über alles, was das Herz der Filmexperten höher schlagen lässt. Können die beiden auch außerhalb ihres Spezialgebiets mit ihrem Wissen überzeugen?

Unterstützung erhalten die prominenten Gäste wie üblich von den Quiz-Profis Bernhard Hoecker und Elton, sowie vom wissbegierigen Publikum. Doch warum stellt eine bestimmte Frage dieses Rate-Duo nun vor die Qual der Wahl?

„Wer weiß denn sowas?“: Diese Frage lässt sie zweifeln

Elton und sein TV-Kollege Steven scheinen eine regelrechte Glückssträhne zu haben! Während sie alle Fragen bisher mühelos richtig erraten haben, kommen sie bei dieser Frage ins Straucheln: „Beim Beauty-Trend „Whisking“ werden…?“

A – Make-up und Kleidung in Braun und Beigetönen gehalten

B – Haare nur mit einer Spülung gewaschen

C – mehrere Hautpflegeprodukte miteinander vermischt aufgetragen

Obwohl der Hollywood-Reporter Steven Gätjen es gewohnt ist, sich mit den Schönsten und Reichsten zu umgeben, ist er bei dieser Frage ratlos. Schließlich empfiehlt Elton den Einsatz des Publikumsjokers. Anfangs zögerlich, stimmt Steven zu und mahnt: „Nur diejenigen sollen aufstehen, die es wirklich wissen!“ Ein Raunen geht durch das Publikum, und anfangs traut sich niemand, aufzustehen.

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume hält zu ihm



Nach kurzer Bedenkzeit erheben sich jedoch sowohl ein männlicher als auch ein weiblicher Studiogast. „Erst musstet ihr zittern, jetzt habt ihr auch noch die Qual der Wahl“, stellt Moderator Kai Pflaume fest. Doch Elton befolgt stets seine Regel: „Ich würde rein theoretisch immer, nichts gegen den Herrn, eine Dame nehmen“, kündigt dieser an. Steven beschreibt sogar Männer eher als solche, die dabei nur „posen“ wollen.

Eine Unterstellung, die Kai nicht unkommentiert lässt. „Also, wenn ein Mann bei diesem Thema aufsteht…“, zeigt sich der ARD-Moderator beeindruckt. „Mein Vertrauen hättest du gehabt!“, versichert er und klopft dem Zuschauer dabei auf die Schulter. Schließlich macht sich der Einsatz des Publikumsjokers dennoch bezahlt. Sie tippten auf die richtige Antwort C und können sich weitere 500 Euro erspielen.

Abschließend zaubert Quizmaster Kai Pflaume auf gewohnt charmante Weise einen Lacher ins Studio: „No whisk, no fun!“ Am Ende hält die Glückssträhne der beiden „ProSieben“-Buddies stand, und sie erspielen eine sagenhafte Summe von 5.000 Euro. Das freut nicht nur die zwei sondern auch die Studiogäste. Diese erhalten somit beeindruckende 83,33 Euro pro Nase.