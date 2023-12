„Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker schießt gegen Kai Pflaume – „Ganz schlechte Anmoderation“

Am Freitagabend (1. Dezember) gibt es Musik-Duell bei „Wer weiß denn sowas?“. Die Gäste der Folge heißen Octavian und Eko Fresh. Im Team mit Elton und Bernhard Hoëcker wollen die Promis so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock erspielen.

Moderator Kai Pflaume stellt den Teams abwechselnd Fragen aus den zwölf Kategorien, die sie sich aussuchen. Der ARD-Star hat dabei seine ganz eigene Art durch die Sendung zu führen. Das gefällt wohl nicht allen Anwesenden.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage sorgt für Verwirrung

Sänger Octavian und Bernhard Hoëcker scheinen sich als Team gut zu verstehen. Doch bei einer Frage diskutieren sie etwas länger:

„Was sorgte im September 2022 am Düsseldorfer Flughafen für Aufsehen?

A. Eine Schleimspur führte Zollbeamte zu über 90 Riesenschnecken

B. Neue Körperscanner luden die Fluggäste elektrostatisch auf

C. Die kurze Öffnungszeit einer Schranke beschädigte Dutzende Autos.“

Letztendlich entscheiden sich die beiden für Antwortmöglichkeit A. „Sollen wir es nehmen und es ist richtig?“, fragt Bernhard seine Teamkollegen. Gesagt, getan. Moderator Kai Pflaume kann sich einen Spruch allerdings nicht verkneifen. „Das sind super Bilder, wenn diese 90 Schnecken mit dem Bus am Flughafen ankommen und dann so langsam zum Check-in gehen“, scherzt er. Das finden anscheinend nicht alle Anwesenden so lustig.

„Wer weiß denn sowas?“: Seitenhieb gegen Kai Pflaume

Bernhard Hoëcker hat zu den Ausführungen des Moderators eine ganz klare Meinung. „Ganz schlechte Anmoderation, so viel habe ich gelernt“, sagt er in Richtung Kai Pflaume. Doch der nimmt das Ganze mit Humor und lächelt den schnippischen Kommentar einfach weg.

