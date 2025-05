„Gefragt – Gejagt“: Bommes reagiert sofort – „Das wäre historisch“

Gute Nachrichten für alle Quiz-Fans: Die ARD wechselt das Vorabend-Programm und bringt ab sofort wieder frische Folgen von „Gefragt – Gejagt“ auf den Bildschirm! Nachdem „Wer weiß denn sowas?“ wochenlang die 18-Uhr-Sendezeit dominierte, übernimmt nun wieder Moderator Alexander Bommes das Ruder – und der Einstand hätte kaum unterhaltsamer laufen können.

Gleich zum Auftakt am Montag (5. Mai) tritt Katharina, eine Deutschlehrerin aus Kaiserslautern, gegen die Quiz-Elite an. In der Schnellraterunde legt sie einen starken Start hin: Sprichwörter, Politik, Allgemeinwissen – kein Problem für die wortgewandte Pfälzerin. Doch dann kommt die alles entscheidende Frage, die sogar dem Moderator einen Lacher entlockt.

„Gefragt – Gejagt“: Fußball-Frage sorgt für Lacher

Katharina stellt als erste Kandidatin ihr Wissen unter Beweis. Doch in der Schnellraterunde kommt sie nach einem starken Auftakt ins Straucheln. Die Frage: „Was gewann der 1. FC Kaiserslautern 1996 eine Woche, nachdem er aus der Bundesliga abgestiegen war?“ Katharina überlegt kurz und antwortet dann: „Deutsche Meisterschaft?“ Die richtige Antwort wäre der DFB-Pokal gewesen.

Moderator Bommes kann sich ein Grinsen nicht verkneifen: „Das wäre historisch gewesen! Steigst ab aus der Bundesliga und wirst eine Woche später deutscher Meister!“ Katharina ist der Patzer sichtlich peinlich.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes tröstet Kandidatin

Bommes nimmt Katherinas Verlegenheit charmant auf. „Oh Mensch, jetzt häng doch nicht so daran, das war doch lustig. Jeder weiß, dass das ein Versprecher war“, tröstet er die Kandidatin. Immerhin: 3.000 Euro hat sich Katherina mit ihren richtigen Antworten erspielt. Im Duell muss die Lehrerin dann gegen die Jägerin Adriane Rickel antreten.

Ob Katherina der Profi-Quizzerin die Stirn bieten konnte? Die Antwort gibt es montags bis freitags um 18 Uhr bei „Gefragt – Gejagt“ in der ARD – und jederzeit in der Mediathek.