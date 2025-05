ARD: Nach dem „Polizeiruf 110“ macht die Nachricht die Runde

Normalerweise gehört der Sonntagabend in der ARD dem Kult-Krimi schlechthin: dem „Tatort“. Doch an diesem Wochenende mussten die Fans mit einer neuen Folge „Polizeiruf 110“ vorliebnehmen. Dabei handelt es sich um eine ganz besondere Episode.

Im „Polizeiruf 110: Widerfahrnis“ sieht man Schauspieler Pablo Grant, der den Kriminalobermeister Günther Márquez spielte, in seiner letzten Rolle. Der gebürtige Berliner verstarb am 06. Februar 2024 im Alter von 26 Jahren. Ein Grund mehr für viele Menschen, an diesem Sonntagabend (4. Mai) die ARD einzuschalten.

ARD feiert großen Erfolg mit „Polizeiruf 110“

Trotz des traurigen Abschiedes von Schauspieler Pablo Grant gibt es einen kleinen Wermutstropfen für die ARD-Produktion. Der „Polizeiruf 110“ bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender nicht nur eine starke Quote, sondern auch einen rekordverdächtigen Marktanteil.

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, waren insgesamt 8,12 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit dabei – ein lockerer Tagessieg für die ARD. Und auch der Marktanteil kann sich sehen lassen. Rund 30,7 Prozent waren es beim Gesamtpublikum, was dem höchsten Wert seit Jahren entspricht.

Überraschung für die ARD

Besonders erfreulich dürfte der Fakt sein, dass auch die jüngere Zielgruppe großes Interesse an dem „Polizeiruf 110“ gezeigt hat. 1,10 Millionen Zuschauer und 20,8 Prozent Marktanteil bescheren dem öffentlich-rechtlichen Sender auch bei den 14- bis 49-Jährigen den Tagessieg in der Primetime.

Sendung verpasst? Die Folge „Polizeiruf 110“ gibt es auch in der ARD-Mediathek zum Streamen.