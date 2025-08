Nächstes Urlaubsland vor dem Ausnahmezustand? Auswärtiges Amt spricht Warnung aus

Die Sommerferien sind im vollen Gange und die Urlaubsplanung läuft auf Hochtouren. Doch ausgerechnet jetzt sorgt eine aktuelle Warnung des Auswärtigen Amts für Verunsicherung.

Nachdem es bereits zu verheerenden Waldbränden in beliebten Urlaubsregionen in Griechenland und der Türkei gekommen war, droht jetzt auch in Portugal ein Ausnahmezustand.

Auswärtiges Amt warnt vor Portugal-Urlaub

Auf der Website des Auswärtigen Amts heißt es: „Die portugiesische Regierung hat die Waldbrand-Alarmstufe für das gesamte portugiesische Festland ausgerufen“. Lediglich Madeira und die Azoren seien davon ausgeschlossen.

Die Warnung gilt seit Sonntag (3. August) und besteht vorerst bis einschließlich Donnerstag (7. August). Das aktuell größte Feuer wütet in der Nähe der Stadt Vila Real, östlich von Porto. In mehreren Regionen Portugals erwarten die Behörden außerdem Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Das hat Auswirkungen auf Einheimische und Touristen: Wer dort Urlaub macht, muss sich jetzt an einige neue Verbote halten.

Regierung spricht Verbote aus

Um weitere Gefahren und neue Brände zu vermeiden, hat die Regierung folgende Verbote ausgesprochen:

Betreten und Befahren von Wäldern sowie angrenzenden Wegen ist verboten.

Offenes Feuer und Verbrennen von Abfällen ist untersagt; bestehende Genehmigungen werden ausgesetzt.

Der Einsatz von Maschinen im Wald ist verboten – ausgenommen zur Brandbekämpfung.

In ländlichen Gebieten ist die Nutzung von Geräten wie Freischneidern, Häckslern oder Maschinen mit Metallklingen ebenfalls untersagt.

Feuerwerkskörper und pyrotechnische Artikel dürfen nicht verwendet werden; bestehende Genehmigungen sind ungültig.

Doch wie sieht es nach dem 7. August mit einem Urlaub in Portugal aus?

Urlaub in Portugal? Das musst du jetzt wissen

Mehreren portugiesischen Medienberichten zufolge kämpfen Feuerwehrleute derzeit noch gegen die Waldbrände an (Stand: Mittwoch, 6. August). Ob sie die Lage bis einschließlich Donnerstag unter Kontrolle bekommen, bleibt abzuwarten.

Das Auswärtige Amt rät, den Anweisungen von Feuerwehr und Behörden Folge zu leisten und sich regelmäßig über aktuelle Waldbrände zu informieren. Eine Übersicht der Brandherde gibt es auf der Website fogos.pt. Weitere Informationen bietet die nationale Katastrophen- und Zivilschutzbehörde ANEPC. Dort kannst du dich auch in den kommenden Tagen über mögliche Waldbrände und mögliche Warnungen informieren.