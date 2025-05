„Gefragt – Gejagt“: Kandidatin fürchtet nur eines – dann wird es bitterer Ernst

Es ist wieder so weit: Deutschlands beliebtestes Schnellrate-Duell meldet sich zurück – „Gefragt – Gejagt“ geht in eine neue Runde. Während sich „Wer weiß denn sowas?“ in die Sommerpause verabschiedet, übernimmt Moderator Alexander Bommes wieder das Zepter im ARD-Abendprogramm. Und eins ist sicher: Die Jäger schlafen nie. Auch dieses Jahr bleibt das Erfolgsrezept unverändert. Vier Kandidaten treten gegen die Crème de la Crème der deutschen Quiz-Elite an.

Doch gleich zum Staffelstart wird es persönlich. Kandidatin Bea eröffnet die Runde am Donnerstagabend (8. Mai) und sieht sich direkt mit ihrem größten Quiz-Albtraum konfrontiert.

„Gefragt – Gejagt“: Bitterer Ernst für Kandidatin

Die Quiz-Elite ist bestens aufgestellt: Die beiden Jägerinnen Adriane Rickel und Annegret Schenkel nehmen ebenso auf dem Jagdthron Platz wie Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, und Dr. Thomas Kinne. Doch wen wünscht sich Kandidatin Bea? „Ist mir ziemlich egal“, startet die Österreicherin zögerlich. Doch dann lässt sie doch ein kleines Geständnis durchblitzen. Sie hat nämlich eine Person nicht ganz oben auf ihrer Wunschliste: „Jacoby eher weniger.“

Bommes hakt charmant nach: „Eher weniger, weil du ihn nicht so magst, oder…?“ Bea winkt schnell ab: „Er ist sehr sympathisch, aber er ist halt auch sehr, sehr gut.“ Doch dann kommt es, wie es kommen musste. Sebastian Jacoby, der berüchtigte „Quiz-Gott“, betritt das Studio.

„Gefragt – Gejagt“: Jacoby nimmt’s sportlich

Moderator Bommes begrüßt Jacoby mit einem schelmischen Seitenhieb: „So richtig willkommen sind Sie bei Bea nicht, sie hatte sich jemand anderen gewünscht.“ Doch der „Quiz-Gott“ bleibt gelassen: „Das spielt doch gar keine Rolle, sie ist mir sehr willkommen!“

Immerhin: Bea lässt sich von ihrem Quiz-Konterfei nicht einschüchtern. Nach einem soliden Start in der Schnellraterunde mit 2.500 Euro geht sie ins Duell und überrascht alle. Souverän und konzentriert spielt sie sich an Jacoby vorbei und ergattert ihren Platz im Finale. Ob ihre Mitstreiter da mithalten können?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt neue Folgen von „Gefragt – Gejagt“ Montag bis Freitag ab 18 Uhr im Programm. Im Anschluss ist die aktuellste Show auch in der Mediathek des Senders abrufbar.