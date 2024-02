„Wer weiß denn sowas?“: Torsten Sträter meckert – „Meine Fresse, was ist das hier?“

Der Abend in der ARD verspricht einen lustigen Start, denn bei „Wer weiß denn sowas“ sind am Dienstag (27. Februar 2024) zwei beliebte Entertainer zu Gast. Die Freunde vom Vorabend-Quiz mit Kai Pflaume in der ARD dürfen sich auf unterhaltsame 45 Minuten freuen.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume stichelt gegen ESC – Reaktion ist eindeutig +++

Neben Rateteam-Kapitän Bernhard Hoëcker sitzt der Dortmunder Komiker Torsten Sträter. Der Kabarettist nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Elton begrüßt den Fernsehmoderator Hugo Egon Balder an seiner Seite. Der 73-Jährige ist durch Sendungen wie „Tutti Frutti“, „Alles Nichts Oder“ und die Quizshow „Genial Daneben“ in die TV-Geschichte eingegangen.

Torsten Sträzter: „Meine Fresse, was ist das hier?“

„Immer wenn Torsten Sträter zu Gast ist, mache ich mir ganz besondere Gedanken, mit welcher sehr exklusiven Information ich Sie ganz zu Anfang der Sendung versorge“, kündigt Kai Pflaume an. Er kann sich das Lachen kaum verkneifen, Sträter ist auch schon fix und alle. Los geht’s: „Wussten Sie eigentlich, dass der Mensch biologisch gesehen zu den Trockennasenprimaten gehört?“

+++ „Wer weiß denn sowas?“ – Publikums-Joker sorgt für schallendes Gelächter +++

Das Publikum raunt auf, Sträter schüttelt fassungslos den Kopf und muss laut lachen: „Meine Fresse, was ist das hier?“ Na das Quiz geht schon gut los. Er und Hoëcker wählen eine Frage aus der Kategorie „Handwerk“. Die kuriose Aufgabe lautet:

Im Unterschied zur Heißverseifung muss Seife, die im Kaltrührverfahren hergestellt wird, …?

A) Abstand zu anderen Seifen haben, um Verformungen zu verhindern

B) vor der Verwendung noch sechs bis acht Wochen reifen

C) deutlich schneller und doppelt so lange gerührt werden

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume belehrt Torsten Sträter

Bernhard Hoëcker versucht die Frage logisch anzugehen und vermutet, es habe etwas mit Energie zu tun, die es hinzuzufügen gilt. Der Kabarettist stimmt ihm zu, warum sollte auch Seife reifen müssen wie ein Käse? „C wird’s wohl sein, alle anderen Antworten sind mir vollkommen unheimlich.“

Leider liegt das Rate-Duo falsch. Antwort B ist richtig, die Seife muss lange aushärten. Dadurch gilt sie als hochwertig. „Dafür, dass man nicht gewinnt, ist man nachher deutlich besser informiert“, sagt Sträter frustriert. „Ja, das hier ist eine Wissens-vermittelnde Sendung“ belehrt ihn Kai Pflaume mit hochgezogener Augenbraue.