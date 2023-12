„Wer weiß denn sowas?“: Torsten Sträter teilt gegen Elton aus – „Netzhautpeitsche“

Es werden Tränen gelacht im heutigen Comedy-Duell. In der aktuellen Sendung (21. Dezember) zu „Wer weiß denn sowas?“ stehen sich die Comedy-Experten Torsten Sträter und Cordula Stratmann gegenüber.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker schießt gegen Kai Pflaume – „Ganz schlechte Anmoderation“ +++

Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Dabei stellen sich zwei Rateteams den unglaublichen, amüsanten und überraschenden Fragen von Moderator Kai Pflaume. Beide Teams spielen um Bares für ihre Unterstützer.

Dabei bildet Elton mit Torsten Sträter ein Rateduo, während Bernhard Hoëcker neben Cordula Stratmann Platz nimmt. Ziel der Ratepaare ist es, so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock zu erspielen.

„Wer weiß denn sowas?“: Torsten Sträter kann IHN nicht mehr anschauen

Der Komiker Torsten Sträter stiehlt mit seiner Anwesenheit allen die Show: Ein Spruch jagt den nächsten, und ausgerechnet Teampartner Elton muss daran glauben. Bei dieser Frage teilt der Kabarettist besonders aus:

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Gast fällt nach Frage aus allen Wolken – „Ich bin fassungslos“ +++

US-Forschende fanden 2023 heraus, dass American-Football-Spieler auf Fotos als schlanker und schneller bewertet werden, wenn sie…?

A. grimmige Gesichtszüge haben

B. ihre Stutzen bis über die Knie bringen

C. niedrige Trikotnummern tragen

Während Elton und Torsten die jeweiligen Antwortmöglichkeiten durchgehen, kann sich Letzterer einen humorvollen Kommentar nicht verkneifen. Für alle, die sich wundern: Auch in der heutigen Sendung präsentiert Elton ein auffälliges Weihnachtsshirt – diesmal mit integrierten Leuchtdetails! Allerdings trifft er damit nicht jeden Geschmack. Torsten Sträter geht sogar so weit und betitelt Eltons Pullover als ‚Netzhautpeitsche‘. Damit bringt er das gesamte ARD-Studio zum Lachen. Besonders Cordula Stratmann kann sich nicht mehr halten.

Mehr zum Thema:

„Ich versuche, dich schon die ganze Zeit nicht anzusehen – auch wenn das arrogant wirkt“, verkündet Torsten, während selbst Elton sich das Lachen nicht verkneifen kann. Am Ende des Gelächters loggen sie die richtige Antwort C ein und können so die Runde für sich gewinnen.

Die ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ wird montags bis freitags ab 18:00 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt und ist ebenfalls online in der Mediathek verfügbar.