Premiere bei „Wer weiß denn sowas?“ – „Es kann heute länger dauern“

Am Dienstagabend (3. Dezember) empfängt Moderator Kai Pflaume das Publikum zu einer neuen Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“. Die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton werden in dieser Sendung von zwei Schauspielern unterstützt.

Adnan Maral und Barbara Prakopenka sind an diesem Abend die Gäste im Studio von „Wer weiß denn sowas?“. Direkt zu Beginn kündigt Kai Pflaume an, dass es in dieser Ausgabe eine Premiere gibt. Wenig später soll ihm das jedoch auf die Füße fallen.

„Wer weiß denn sowas?“: Das gab es noch nie

Zu Beginn der Sendung hält der Moderator sein obligatorisches Pläuschen mit seinen Gästen. Im Gespräch mit Barbara Prakopenka macht diese kurzerhand eine überraschende Ankündigung. „Das ist meine erste Unterhaltungsshow tatsächlich“, gesteht die Schauspielerin.

Kurze Zeit später geht es dann auch schon los. Da Team Bernhard mehr Zuschauer im Block sitzen hat, darf es beginnen. Doch die Auswahl der Kategorie entpuppt sich als schwerer als gedacht für Barbara Prakopenka. „Ich brauche immer so lange, um mich für einen Joghurt zu entscheiden“, platzt es aus ihr heraus. Bernhard Hoëcker reagiert deutlich auf dieses Zögern.

„Es kann heute länger dauern“

„Wenn du dich jetzt schon nicht entscheiden kannst, wo wir noch so viel im Angebot haben…“, gibt Kai Pflaum zu bedenken. Nach diesem Hin- und Her fällt die Wahl letztendlich auf die Kategorie „Obst und Gemüse“. Doch einen flotten Spruch kann sich der Ratekapitän nicht verkneifen: „Es kann heute länger dauern.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.