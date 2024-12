„Wer weiß denn sowas?“: Gast wird deutlich – „Nicht, dass es wieder Ärger gibt“

Neue Woche, neues Glück. Am Montagabend (2. Dezember) spielen zwei Schauspieler bei „Wer weiß denn sowas?“ um das Preisgeld für ihren Publikumsblock. Henning Baum und Ken Duken werden dabei tatkräftig von den beiden Teamkapitänen von Bernhard Hoëcker und Elton unterstützt.

Bei einem der beiden Teams kommt es allerdings schon zu Beginn der Sendung zu Meinungsverschiedenheiten. Ob sie so sonderlich viel bei „Wer weiß denn sowas?“ reißen können?

„Wer weiß denn sowas?“: Gast ist kein Anfänger

Wie immer plaudert Kai Pflaume im Vorfeld einmal kurz mit den Gästen des Abends. Als er mit Henning Baum spricht, verkündet er eine frohe Botschaft. „Du bist zum 12. Mal hier!“, verrät der Moderator. Demnach wissen die Teamkapitäne auch schon ungefähr, wie der Schauspieler tickt. Zumindest Elton ist sich da sicher.

+++ „Wer weiß denn sowas“-Star gibt zu: „Das ist Konzept der Sendung“ +++

„Egal, ob du bei Bernhard oder mir saßt, es hat immer einer geredet und dann hast du gesagt: Nein“, so der Teamkapitän. Da widerspricht Henning Baum doch glatt: „Ich bin tatsächlich sehr interessiert daran, zu erfahren, was du denkst. Deine Gedanken sind teilweise sehr erfrischend. Deswegen will ich da nicht vorweggreifen.“

„Nicht, dass es wieder Ärger gibt“

Im Nachgang teilt Elton seine Vermutung mit seinem Teampartner. Nachdem dieser noch etwas hinzugefügt hat, fragt er: „Sind wir uns einig? Nicht, dass es wieder Ärger gibt. Es ist ja erst die erste Kategorie. Wir wollen ja nicht gleich schlechte Stimmung haben.“ Gemeinsam loggen sie B ein – und liegen damit leider falsch. Der Stimmung hat es letztendlich aber auch keinen Abbruch getan.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer deutlich – „Hart an der Schmerzgrenze“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.