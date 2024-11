„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer deutlich – „Hart an der Schmerzgrenze“

Kurz vor dem Wochenende wird in der ARD nochmal gequizt. Bei „Wer weiß denn sowas?“ treten am Freitagabend (22. November) Moderatorin Carmen Nebel und Stefanie Hertel gegeneinander an.

Die beiden Damen werden natürlich auch an diesem Abend von den Rateteam-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton unterstützt. Die Zuschauer äußern jedoch Bedenken bei dieser „Wer weiß denn sowas?“-Konstellation.

„Wer weiß denn sowas?“: Promis werden deutlich

Zu Beginn der Sendung kommt Moderator Kai Pflaume mit den Gästen ins Gespräch. Carmen Nebel spricht beispielsweise über ihre Benefiz-Gala „Die schönsten Weihnachts-Hits“, die am 5. Dezember im ZDF läuft. Es handelt sich dabei um ihren letzten Auftritt auf der großen Bühne.

An diesem Punkt ist Stefanie Hertel noch nicht. Die Schlagersängerin präsentiert auch in diesem Jahr die MDR-Sendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“. So weit, so gut. Doch in den sozialen Netzwerken sind die Meinungen zu den beiden prominenten Kandidatinnen gespalten.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer werden deutlich

Auf Facebook fallen die Reaktionen auf die heutigen Gäste gemischt aus. Während sich zahlreiche Zuschauer auf die beiden Frauen freuen, äußern andere ihre Bedenken:

„Schlager ist das, wo ich schnell umschalte. Trotzdem für Team Bernhard.“

„Solange die nicht singen, werde ich sie ertragen.“

„Ich bin gespannt, wie sich die Damen schlagen. Ich setze wie immer auf Team Elton.“

„Hoffentlich wird nicht gesungen.“

„Ui, das ist für mich heute hart an der Schmerzgrenze. Na ja, was uns nicht umbringt, macht uns nur schlauer.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.