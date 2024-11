„Wer weiß denn sowas“-Star gibt zu: „Das ist Konzept der Sendung“

„Gefragt – Gejagt“ oder „Wer weiß denn sowas“ – eine der Sendungen schafft es immer wieder, die Vorabend-Zuschauer der ARD zu begeistern. Wenn auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen.

Schließlich haben es bei „Gefragt – Gejagt“ die „Normalos“ selbst in der Hand, sich gegen die Jäger durchzusetzen und so möglichst viel Geld für ihr Team zu erspielen, während sich die Studiobesucher von „Wer weiß denn sowas?“ auf das Allgemeinwissen von Bernhard Hoecker, Elton und deren jeweiligen Teammitgliedern verlassen müssen.

Ulla Meinecke zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“

Am Mittwoch (27. November 2024) waren es Sängerin Ulla Meinecke („Feuer unterm Eis“, „Nackt im Wind“) und „Goitzsche Front“-Frontmann Pascal Bock die Hoecker beziehungsweise Elton unterstützen.

Wobei besonders beim Team Hoecker / Meinecke zu Beginn der Sendung mehr Raten als Wissen auf dem Plan standen. So konnte die Frage zuvor noch gelöst werden, bei der zweiten jedoch stand das Duo auf dem Schlauch. So wollte Moderator Kai Pflaume wissen, was eine Studie des Bundesinstituzs für Bevölkerungsforschung aus dem Jahre 2024 in Bezug auf Kinder und deren Mathematikkenntnisse ergab.

Als Antwortmöglichkeiten wurden die Optionen, dass Kinder besser in Mathematik seien, je mehr Geschwister sie hätten, dass Kinder besser in Mathe wären, wenn ihre Mütter zum Zeitpunkt der Geburt 30 Jahre oder älter waren, oder dass sie besser wären, wenn sie später in den Kindergarten gekommen wären.

Gar nicht so einfach. Ganz sicher waren sich nämlich beide nicht. „Das ist Konzept der Sendung, dass man sich täuscht und nachher frustriert ist“, witzelte Hoecker. Und so entschieden sich die beiden auf das Bauchgefühl von Ulla Meinecke zu hören, die auf die älteren Mütter getippt hatte. Sie lagen damit richtig.

So würde sich eine spätere Mutterschaft positiv auf sozial-emotionale Verhalten und die mathematischen Kompetenzen des Kindes auswirken.