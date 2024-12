„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume staunt nicht schlecht – „Halbe Sendezeit weg!“

Wenn die Uhr 18 Uhr schlägt, kann das in der ARD nur eins bedeuten: Es ist wieder Zeit für „Wer weiß denn sowas?“ Erneut müssen sich Promis den kniffligen Fragen rund um Sport, Wissenschaft und Co. stellen, um sich ein sattes Preisgeld zu erspielen. Am Mittwochabend (11. Dezember) begrüßen Moderator Kai Pflaume und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton die Kabarettistin und Schauspielerin Maike Kühl und den Schauspieler und Satiriker Oliver Kalkofe.

Dabei staunt TV-Star Pflaume nicht schlecht bei seinen Gästen!

„Wer weiß denn sowas?“: Pflaume ist baff

„Wer weiß denn sowas?“ schafft es stets, hochkarätige Prominenz für die Sendung zu gewinnen. Da bleibt auch Moderator Kai Pflaume nach all den Jahren Quizshow-Erfahrung mal die Luft weg. Vor allem Gast und Satiriker Oliver Kalkofe hat es ihm angetan. Unter tosendem Applaus aus dem Publikum erzählt er ehrfürchtig: „Was du nicht schon alles gemacht hast. Also wenn man deine Berufsbeschreibungen durchgeht, da ist die halbe Sendezeit hier weg, wenn ich das alles aufzählen würde!“

Kalkofe nickt zustimmend und legt dann gleich mal mit seinen Erfolgen los. „Sehr viel Radio, dann haben sie mich ins Fernsehen geholt. „Sehr erfolgreiche Filme gedreht“, ergänzt Pflaume. „Podcaster und jetzt sogar noch ein Buch“, beendet der Komiker seine berufliche Laufbahn. Dass da noch Zeit für „Wer weiß denn sowas bleibt?“ – erstaunlich!

Doch auch bei Schauspielkollegin Maike Kühl hakt Pflaume nach.

Premiere bei „Wer weiß denn sowas?“

Als Kabarettistin ist Kühl beruflich vielseitig eingespannt und beweist sich in einer echten Männerdomäne, wie sie verrät. Dabei feiert die Schauspielerin nicht nur karrieretechnisch Erfolge, sondern auch Premiere in der ARD-Quizshow! Auch Kai Pflaume staunt bei ihr nicht schlecht: „Wenn ich das Wort ‚Kabarettistin‘ höre, nehme ich sofort Haltung ein. Das ist nicht so schnöde Comedy!“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.