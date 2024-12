Kai Pflaume: Vor „Wer weiß denn sowas?“ lässt er es sich gut gehen – „Gemütlicher Abend“

Kai Pflaume ist der unangefochtene TV-Star des deutschen Fernsehens. Mit seiner charmanten Art hat er sich längst in die Herzen der Zuschauer moderiert – insbesondere als Gastgeber von Quizshows wie „Wer weiß denn sowas?“. Aktuell steht der TV-Profi wieder mit seinen Rateteam-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton vor der Kamera. Die neueste Ausgabe glänzt mit prominenter Unterstützung: Sängerin Marianne Rosenberg und Singer-Songwriter Tim Bendzko stellen sich den kniffligen Fragen.

Doch bevor die Kameras laufen und die Quiz-Action beginnt, nimmt sich Pflaume auch mal eine wohlverdiente Auszeit – oder zumindest das, was für ihn als Auszeit durchgeht.

Kai Pflaume lässt die Seele baumeln

Dass Kai Pflaume nicht vor der Kamera steht? Kaum vorstellbar. Der Workaholic unter den Moderatoren gönnte sich am Montagabend (9. Dezember) jedoch eine kleine Pause – aber ganz ohne „Wer weiß denn sowas?“ kam er dann doch nicht aus. Stattdessen fand der TV-Star einen kreativen Weg, Job und Freizeit zu kombinieren: Gemeinsam mit seinen Quiz-Kollegen Elton und Bernhard Hoëcker war er zu Gast beim Podcast „Sträter Bender Streberg.“

Dort diskutieren Hennes Bender, Torsten Sträter und Gerry Streberg alles, was in der Nerd-Welt gerade angesagt ist – von Filmen über Serien bis hin zu skurrilen Anekdoten. Für Pflaume und Co. offenbar die perfekte Gelegenheit, nach einem langen Drehtag den Abend entspannt ausklingen zu lassen. In einer Instagram-Story schwärmt der Moderator: „Gemütlicher Abend mit netten Menschen.“ Die Fotos zeigen ihn und seine Kollegen.

Kai Pflaume meldet sich zurück

Am Dienstagabend (10. Dezember) ging es für Kai Pflaume dann aber wieder zurück ins gewohnte Umfeld von „Wer weiß denn sowas?“ Mit Promis wie Marianne Rosenberg und Tim Bendzko an seiner Seite zeigte Pflaume einmal mehr, dass er als Gastgeber überzeugt – ob vor oder hinter der Kamera.

Auch wenn es schwerfällt, sich Kai Pflaume außerhalb eines TV-Studios vorzustellen: Sein kleiner Ausflug in die Welt der Podcasts beweist, dass auch der Vorzeige-Moderator mal ganz entspannt sein kann. Doch eines ist klar: Der Mann gehört einfach ins Fernsehen – und das bleibt hoffentlich auch noch lange so.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.